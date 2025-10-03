El BM Logroño no se fía del Alicante

Martín Schmitt Logroño Viernes, 3 de octubre 2025, 07:16 Comenta Compartir

Regresa el Ciudad de Logroño al Palacio de los Deportes después de su pobre excursión por Torrelavega y Cuenca. Vuelve el equipo franjivino a casa con la necesidad de sumar. Y aunque en los papeles oficiales el Horneo Eón Alicante aparece como un recién ascendido a una categoría en la que nunca ha competido, los de Miguel Ángel Velasco son conscientes de que no es así. Detrás de este equipo hay una plantilla y un cuerpo técnico liderado por Fernando Latorre que conoce muy bien la Liga Asobal. Además, se conocen mucho entre ellos ya que varios de los componentes del 'roster' alicantino (Borja Méndez, Ander Torrico, Pepe Oliver o el argentino James Lewis Parker) jugaron juntos en el Benidorm que dirigía por entonces Latorre. Un equipo muy peligroso que propone varias defensas y fórmulas variadas de ataque.

«Un equipo típico de Latorre, que combina varias defensas y ataques como el siete contra seis y que juegan bastante buen balonmano», explica el entrenador franjivino, Miguel Ángel Velasco. «Tiene muchos recursos y es un equipo muy peligroso que, lógicamente, nos va a exigir muchísimo para sacar los puntos», agregó el míster, que podrá contar con toda su plantilla para esta tarde (19.00 horas). A su juicio, el equipo logroñés debe estar preparado para adatarse a esas circunstancias.

El equipo riojano llega a esta cita después de dos derrotas consecutivas. Encuentros por los que el equipo debe hacer autocrítica con respecto a la intensidad con la que a veces juega. «No hicimos un buen partido en Cuenca. Lógicamente, sabemos que a principios de temporada nos cuesta, que somos muchos jugadores nuevos. Pero hay que hacer autocrítica con el nivel que debemos dar», apuntó. «Y nos tenemos que igualar a esa intensidad contra todos los rivales mínimo para poder sacar los puntos en esta liga tan igualada», añadió.

En este sentido, el Ciudad de Logroño necesita estar al cien por cien durante los sesenta minutos. «Da igual quién esté o no esté en el campo. Son sesenta minutos a tope», reclamó Velasco.

Un técnico que podrá contar con Nemanja Pestic, que ya lleva diez días trabajando bajo las órdenes del técnico segoviano. «Ha evolucionado bien, está entrenando bien. La táctica le cuesta , al igual que el idioma. Además, no hay que olvidar que lleva cuatro meses parado y es como si estuviese en la segunda semana de pretemporada. Y eso que está bien físicamente», destacó el preparador técnico franjivino.

El conjunto riojano sabe que para sacar algo positivo del encuentro de esta tarde ante el Alicante está obligado a adaptarse a lo que le sugiera el bloque entrenador por Latorre. «Debemos intentar agarrarnos un poco más a nuestra defensa. Aunque hayamos perdido dos partidos, nos hemos ido a pocos goles. Y eso que cambiamos toda la defensa con respecto al año pasado», recordó. «Vamos a ver si desde ahí podemos construir hacia arriba y adaptarnos a todo lo que nos planteen», observó el entrenador del conjunto riojano.

El parking del Palacio, inhabilitado por la feria del vehículo de ocasión Si ya la hora puesta por Asobal (19.00 horas) era un incordio, los aficionados del Ciudad de Logroño se encontrarán con un nuevo problema en las inmediaciones del Palacio de los Deportes: el aparcamiento de la instalación está cerrado debido a que alberga la feria del vehículo de ocasión. Por tal motivo, el club recordó ayer a través de sus redes sociales que recomendaba a sus aficionados acercarse al Palacio a pie o en transporte público.

