O Gatañal examina al Dicorpebal

Martín Schmitt Logroño Domingo, 26 de octubre 2025, 08:40

El Dicorpebal está en su mejor momento de la temporada. No es fácil cambiar a media plantilla y que en la sexta jornada responda como lo está haciendo el bloque franjivino, que parece un equipo de segunda vuelta, con los mecanismos bien incorporados en el sistema que propone Miguel Ángel Velasco. Los nuevos jugadores se han hecho ya con el método y el equipo ha cogido impulso y ha escalado hasta la zona media alta. Esta tarde, el conjunto franjivino examinará su buen estado en una de las pistas más complicadas de la Asobal, la del Cangas de Morrazo.

La presión de O Gatañal es solo comparable con la que sienten los rivales en Cuenca. Una pista cerrada que se llena en cada encuentro del bloque gallego y que alienta los sesenta minutos. Si a eso se le añade que el de Quique Domínguez es un equipo fiable, con buenos jugadores y que viene de ganar nada menos que en el Vicente Trueba de Torrelavega, la empresa del equipo franjivino es todavía más complicada. «Estamos viendo que esta liga es así y que para ganar el domingo vamos a tener que sudar sangre, estoy convencido», explicó el entrenador del cuadro riojano, Miguel Ángel Velasco. «Es un equipo muy competitivo, con mucha continuidad, que corre los sesenta minutos», agregó el segoviano.

El Frigoríficos del Morrazo es un equipo que se caracteriza por contar con una defensa agresiva, sobre todo en el 6-0. Esto le permite hacerse con varios balones para hacer daño a la contra, en primera, segunda y tercera oleada. En el ataque posicional, Santi López y Manu Pérez manejan los hilos del equipo gallego, que tiene al exfranjivino Ángel Rivero como artillero en el lateral derecho. Lamentablemente, otro jugador con pasado en Logroño como Javi García no podrá ser de la partida ya que se lesionó con gravedad el hombro derecho y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Las aventuras del Ciudad de Logroño en el pasado más cercano se han saldado con victoria. La última derrota en O Gatañal se remonta a la temporada 2021/22, cuando los riojanos cayeron 30-28. De igual manera, nada está garantizado en tierras gallegas, donde generalmente los encuentros se deciden por detalles.

Las claves del encuentro se pueden encontrar en el estado defensivo y en saber atacar a la retaguardia azul. «Debemos controlar su contraataque, similar a lo sucedió ante el Villa de Aranda. Debemos controlar que nos ataque más en posicional, intentar llevar el ritmo del partido a nosotros», indicó Velasco antes de emprender viaje hacia tierras pontevedresas.

Después del encuentro, Velasco y Pergel se marcharán con la selección húngara; Lombardi con la argentina y Álvaro Martínez con España. Un parón que llega en el mejor momento del equipo riojano, que afrontará un mes de noviembre sumamente exigente con Granollers, Bidasoa y el Caserío Ciudad Real en el horizonte más cercano. Pero antes hay que sacar adelante lo de Cangas.

