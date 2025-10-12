El Dicorpebal quiere romper el muro

Martín Schmitt Logroño Domingo, 12 de octubre 2025, 08:42 | Actualizado 09:09h. Comenta Compartir

Con el nombre de su nuevo patrocinador en su camiseta, el Dicorpebal Logroño La Rioja respira vientos de cambio. Con un cambio generacional en los despachos, esas buenas energías necesitan ahora trasladarse a la pista. El escenario es complicado, Huerta del Rey, frente a un rival, el Recoletas Atlético Valladolid, que ha comenzado en una buena dinámica. Uno de los equipos, el pucelano, que tiene una de las mejores defensas de la liga.

El conjunto franjivino necesita empezar a sumar fuera de las fronteras del Palacio de los Deportes (17.00 h.) si pretende pelear por la zona alta de la clasificación. Delante se plantará un equipo que ha perdido a dos piezas claves de su engranaje, precisamente los hermanos Martínez Lobato que recalaron en tierras riojanas esta temporada, pero se ha rearmado muy bien, manteniendo a un importante número de jugadores y con un Juan Manuel Bar muy inspirado en portería. «Les meten muy pocos goles y que sea un equipo muy correoso ahí abajo», explicó Miguel Ángel Velasco, renovado hasta junio del 2027.

Superar la defensa pucelana será uno de los obstáculos de los franjivino, que llegan a este encuentro con todos sus efectivos y con Nemanja Pestic bastante más integrado en la plantilla.

El Dicorpebal debe acudir a Huerta del Rey con cautela. Es consciente el conjunto riojano del peligro que puede crear el central Alejandro Pisonero, o del lanzamiento exterior de jugadores como el rumano Rares Fodorean, el portugués Gustavo Oliveira o los primera línea zurdos Stjepan Jozinovic o el brasileño Jose Toledo.

El Atlético Valladolid llega a este encuentro después de empatar (24-24) con el Torrelavega en el Vicente Trueba un encuentro que dominaron. Antes de eso, derrotaron con claridad al Huesca (32-22) y al Huesca (35-25) y cayeron ante el Barcelona en el Palau (35-25).

Si el ataque pucelano es bueno, su defensa es de las mejores de la liga, la que menos ha encajado (106 goles) después de la del Barcelona. Liderados por Ribeiro y el egipcio Abdelazize, se cierran en un 6-0 potente, aunque como recurso pueden pasar a un 5-1 con el extremo Miguel Camino como hombre avanzado.

Para Velasco, de poco sirve el contar con los hermanos Martínez para desenmascarar el planteamiento de David Pisonero. «Nunca se sabe. Al final, los jugadores van y vienen y se enfrentan a los que fueron sus equipos. Unas veces sale mejor, otras salen peor. Al final, nosotros estamos muy acostumbrados lamentablemente a tener que cambiar muchísimo año a año. Y cada año es diferente, cada partido es diferente. No sé si va a influir o no», comentó el segoviano. A su juicio, la clave del encuentro va a pasar por el estado de la defensa franjivina, que crece partido a partido. Sin embargo, el poder superar su retaguardia será más importante en este choque. «Va a ser más importante el poder atacar, superar su defensa. Hay que saber a qué nos enfrentamos y adaptarnos a eso», sintetizó.

