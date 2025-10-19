El Dicorpebal no puede relajarse

Martín Schmitt Logroño Domingo, 19 de octubre 2025, 08:42 Comenta Compartir

El Dicorpebal Logroño La Rioja regresa al Palacio de los Deportes después de ganar en el pabellón pucelano de Huerta del Rey. Un triunfo que levantó la moral del equipo franjivino después de sus malas experiencias en Torrelavega y Cuenca en el inicio de curso. Ahora, el cuadro franjivino quiere enlazar su tercer triunfo consecutivo. Lo hará con su segunda equipación, la rosa, que estrenará con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, iniciando así un recorrido solidario que durará toda la temporada. Los de Miguel Ángel Velasco reciben a un equipo sumamente incómodo, el Villa de Aranda, un bloque correoso y que es difícil de analizar ya que utilizan siete defensores centrales diferentes.

El conjunto arandino, que viene de caer en casa ante el Torrelavega (31-34), ha derrotado en este inicio de curso al Guadalajara (27-30) y al Nava (29-25). Se trata de un bloque que es muy fuerte en su pabellón, pero que en encuentros como el de este domingo estará acompañado por 200 aficionados. «Es un equipo que juega bien, que tiene muchas variantes, que es muy correoso, que lucha el partido hasta el final. Si no le va bien, te presiona arriba, te modifica un poco todo el sistema», indicó Miguel Ángel Velasco, entrenador del Dicorpebal, en la previa del encuentro. «Al final, es un equipo con muchas variantes al que cuesta mucho ganarle. Sabemos que va a ser un partido duro precisamente por eso, porque se agarran mucho a los partidos», analizó el preparador.

El Dicorpebal buscará su tercer triunfo consecutivo, algo que contribuiría al buen inicio del equipo franjivino comparado con años anteriores. «Tenemos que hacer buena la victoria en Valladolid. Porque al final es una pista en la que es difícil ganar, en la que es difícil puntuar. Y para hacer buenos esos puntos hay que sacarlos ante el Villa de Aranda como sea», apuntó.

El encuentro cae en domingo nuevamente, algo que no termina de convencer al entrenador del equipo riojano, que está cansado del continuo cambio de horarios de los encuentros. «Al final nosotros nos acabamos adaptando un poco a todo. Pero creo que el aficionado del balonmano no merece esto. Estamos priorizando la televisión y dando la espalda al aficionado que viene al pabellón. Creo que deberíamos también pensar más en ellos», criticó el míster segoviano.

El Dicorpebal llega con Pancho Lombardi entre algodones, con molestias en la rodilla y el isquiotibial. Al tratarse del único extremo izquierdo, el equipo médico del club le ha cuidado esta semana para que llegue a la cita en óptimas condiciones.

La receta para que el equipo franjivino se lleve al bolsillo los dos puntos es simple: «Estar bien arriba y abajo», resume Velasco. En defensa, los franjivino deben cuidarse de la primera y segunda oleada del Villa de Aranda, un equipo muy veloz. «Debemos intentar que nos ataquen más en posicional e intentar adaptarnos a lo que ellos nos planteen con su defensa», explicó el entrenador segoviano.

El Cangas sorprende al Torrelavega y el Ademar sigue sumando El Frigoríficos del Morrazo derrotó al Torrelavega en el Vicente Trueba por 28-30 y logró salir de la zona de abajo de la Liga Asobal. Por otra parte, el Ademar sufrió para vencer a un correoso Cuenca por 29-28 y mantiene la pelea en la zona alta de la clasificación. El Recoletas Atlético Valladolid retomó la senda de la victoria en casa del Alicante (25-27). Hoy, el Nava recibe al Puente Genil (12.30 h.) y el Huesca al recién ascendido Caserío.

