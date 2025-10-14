El Dicorpebal va hallando a las piezas clave del equipo

Martín Schmitt Logroño Martes, 14 de octubre 2025, 07:51 | Actualizado 10:14h. Comenta Compartir

El Ciudad de Logroño gozó ayer de su jornada de descanso después de conseguir un triunfo de galones en Huerta del Rey, venciendo al Atlético Valladolid, que llevaba el nombre de equipo sorpresa en este inicio de curso. Lo cierto es que el cuadro pucelano era hasta ayer la mejor defensa de la liga, teniendo en cuenta que al Barça le resta jugar un encuentro frente al Villa de Aranda. Pero eso no frenó al equipo riojano, que en los momentos delicados hizo mucho daño atacando con siete hombres.

A medida que pasan los partidos, se van diseccionado poco a poco los roles de los integrantes de la plantilla, con Álvaro Preciado como jefe del ataque del Dicorpebal. El pontevedrés es quien decide cómo y cuándo se ataca y si tiene que jugársela el central no duda. El gallego es el cuarto mejor asistidor de la liga (catorce, con una media de 2,80 por encuentro) y el segundo máximo anotador del equipo con 21 dianas (4,2 por encuentro) solo por detrás de Álvaro Martínez (27), otra de las piezas claves en este comienzo de curso.

El vallisoletano rinde en defensa y en ataque. Por ejemplo en su regreso a Huerta del Rey, el mellizo convirtió diez goles ante su exequipo. En tareas defensivas están labrando mecanismos de equipo junto a jugadores como Andrej Pergel -también vital en la ofensiva franjivina-, Ivan Popovic, que crece día a día, y Aitor García, una de las gratas sorpresas de esta temporada. El excapitán del Anaitasuna se ha hecho con un lugar importante en la zaga riojana y también en el ataque. Este domingo fue vital cuando Velasco decidió apostar con un ataque de siete jugadores.

Miguel Martínez también ha ido creciendo desde su llegada. Actualmente goza de más minutos que Josip Zaja y también defiende. Juega prácticamente de memoria con su hermano Álvaro, lo que es siempre una garantía. Pancho Lombardi, otro recién llegado, es quien mejor contraataque en el equipo franjivino. velasco intenta cuidarle para no desgastarle al ser el único extremo izquierdo natural.

Xoan Ledo es nuevamente otro de los pilares del equipo. Después de un comienzo tibio, partido a partido ha crecido hasta los niveles del año pasado que le llevaron a la selección española. Actualmente, el de Lalín es el tercer guardameta con más paradas (44 en 144 lanzamientos) por detrás de Pedro Tonicher (Cuenca) y Juan Bar (Recoletas). En efectividad, el guardameta gallego detiene una media de 31,65 % por encuentro.

Álvaro Martínez, convocado por la selección española Después de su gran encuentro en Valladolid, en el que anotó diez goles a su exequipo, Álvaro Martínez Lobato ha sido convocado por la selección española de Jordi Ribera. Se trata de la primera vez que el pivote se ponga la camiseta de los Hispanos, que disputarán dos amistosos el 30 de octubre y el 1 de noviembre ante la selección de Suecia. Álvaro Martínez compartirá vestuario con los exfranjino Sergey Hernández, Agustín Casado, Imanol Gaciandia, Álex Dujshebaev, Antonio Serradilla y Javi Rodríguez. Por otro lado, Pergel ha sido convocado por Hungría y Lombardi con Argentina.

