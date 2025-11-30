El Dicorpebal extiende su racha en Puente Genil

Martín Schmitt Logroño Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

El Dicorpebal mantiene su ritmo machacador y extiende a ocho las victorias consecutivas gracias al triunfo ante un correoso Puente Genil en un encuentro que tuvo de todo. Los riojanos, que fueron de menos a más, parecían que en la segunda parte habían sentenciado el choque pero el equipo cordobés resurgió de sus cenizas para ponerse a dos goles en los minutos finales, lo que obligó a los hombres de Miguel Velasco a tener que apretar los dientes nuevamente, ponerse el mono de trabajo y sudar hasta la última gota para ganar en el Alcalde Miguel Salas. Un triunfo importante que acerca a los franjivino a la Copa de España y que le mantienen en solitario en la segunda plaza liguera.

Le costó arrancar al Ciudad de Logroño en una pista complicada como la del Puente Genil. Con alguna grieta en defensa, los franjivino chocaron con una defensa muy intensa liderada por Semedo y Tiago Sousa. Cierto es que Álvaro Preciado no salió de inicio y fue Andrej Pergel, más lateral que central, el que armaba juego para los riojanos. Así las cosas, los locales cogieron una pequeña renta de dos goles gracias a un Dani Serrano muy enchufado.

Parecía adormilado el conjunto de Miguel Velasco, que con muy poco se aferraba al partido con transiciones rápidas cada vez que Xoan Ledo, que también tardó en mostrar su acierto, paraba un balón o el Ángel Ximénez sufría una pérdida.

Sin embargo, los errores en defensa se repitieron y Mosquera empezó a hacer verdadero daño desde el lateral derecho y el conjunto pontanés abrió una renta de tres goles (8-5) coincidiendo con una doble inferioridad logroñesa con las exclusiones de Unai Galán y Aitor García. Una situación que agigantó a los franjivino que con dos hombres menos recortaron distancias con un parcial de 1-3. En esos momentos apareció el Ledo al que la parroquia riojana está acostumbrada con tres paradas casi consecutivas que dieron alas a los de Velasco.

Paco Bustos intentó parar la sangría con un tiempo muerto después de que David Cadarso, Josip Zaja y Pergel pusieran a los suyos arriba con un margen de tres goles. Para aquel entonces, el renqueante Ivan Popovic se incorporaba a la defensa y celebraba cada vez que la retaguardia anulaba el avance local. Ledo siguió a lo suyo y lanzó a Lombardi para que abriera aún más la herida en el Puente Genil. De esta forma, los riojanos se marcharon al descanso con las mejores sensaciones para la segunda parte (16-19).

Tras el paso por vestuarios los logroñeses abrieron más las diferencias, aprovechando que Cancio, que había dado relevo a Ledo, paró dos penaltis. A la contra, Lombardi llevaba las distancias a los siete goles (20-27). Pero una consecución de desgracias (lesiones del extremo argentino y de Popovic) hicieron que el Dicorpebal bajara su intensidad, algo que aprovechó Dani Serrano. El central vio huecos en la retaguardia franjivina y no perdonó y el Puente Genil se colocó a dos goles (35-37) a siete del final.

Velasco tuvo que detener hasta en dos ocasiones el reloj, la última a falta de tres minutos. Se serenó el bloque riojano y entre Pergel, Preciado y los hermanos Martínez aseguraron el triunfo sobre el final, ya casi sin aliento y con el equipo pontanés al asedio. Un triunfo (39-42) que permite a los de Velasco extender su dinámica una semana más y que le acerca a la Copa de España.

