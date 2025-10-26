El Dicorpebal amplía su sonrisa en Cangas

Martín Schmitt Logroño Domingo, 26 de octubre 2025, 19:55 | Actualizado 20:02h. Comenta Compartir

Una gran segunda parte, en la que la defensa incrementó su intensidad y Xoan Ledo cerró su portería, permitió al Dicorpebal sumar una nueva victoria, la cuarta consecutiva en un escenario tan complicado como el O Gatañal de Cangas de Morrazo y ante un muy equipo. Después de un primer tiempo equilibrado, el bloque franjivino salió con el cuchillo entre los dientes y se comió a un Cangas que se quedó sin ideas. Un triunfo importantísimo para los hombres de Velasco que se marchan al parón con muy buen sabor de boca.

El protagonismo del inicio del partido fue de los porteros. Entre Ivan Panjan y Xoan Ledo se llevaron todos los focos de O Gatañal con sus paradas. En seis minutos, el local detuvo cinco balones, mientras que el gallego desvió tres lanzamientos. Y cuando no aparecían los guardametas, eran las defensas las que provocaban los errores de los atacantes. Así, el marcador fue muy bajo en esos primeros minutos.

Cangas Panjan, Arnau Fernández (2, 1p), Valderhaug, Samu Pereiro (2), Quintas (3), Rivero (7) y D´Antino (2) -equipo titular- Javi Fernández (ps), Pablo Castro (1), Santi López (4), Manu Pérez (3), Gayo (1), Ludman, Gallardo (1) y Juan Rodríguez. 26 - 30 Dicorpebal Xoan Ledo (1), Lombardi (4), Álvaro Martínez (6), Pergel, Aitor García (1), Miguel Martínez (4) y Preciado (3) -equipo titular- Zarzuela (3), Popovic, Unai Galán (1), Zaja (4), David Cadarso (3, 2p), Juárez y Pestic. Parciales: 1-1, 3-2, 5-4, 7-7, 12-11, 13-11 (descanso); 15-15, 17-18, 17-23, 18-25, 21-28 y 26-30.

Árbitros: Marín Lorente y Sánchez Bordetas (comité catalán). Mostraron tarjeta roja al visitante Ivan Popovic (min.51) por acumulación de exclusiones. Además, sancionaron con dos minutos a Arnau Fernández, Gayo y Quintas por parte del Frigoríficos y a Popovic y Juárez por parte del Logroño.

Pero el escenario iba a cambiar. Poco a poco, la primera línea del Cangas fue leyendo mejor el partido y abrió un pequeño hueco de tres goles (5-2). Velasco llamó a filas a los suyos y la dinámica cambió y después de una nueva parada de Ledo, Lombardi empató a la contra y Zaja puso al Dicorpebal arriba (6-7) tras superar el ecuador de la primera parte. No jugaba bien el Ciudad de Logroño y echaba de menos a uno de sus pilares, Andrej Pergel, que se marchaba a vestuarios con ningún gol en seis intentos. Números muy bajos para un artillero como el húngaro. El que sí estuvo de dulce fue el exfranjivino Ángel Rivero, que perforó la portería de Ledo en cinco ocasiones y permitió que el Cangas se marchara al descanso arriba (13-11). No había nada sentenciado y para ganar había que sudar mucho y subir la intensidad defensiva.

Cambio de escenario

Pero era la defensa la que marcaba diferencias en O Gatañal, con Aitor García e Ivan Popovic marcando los tiempos y el nivel de agresividad que borró durante muchos minutos a la primera línea del Cangas. Con 17-19, Quique Domínguez pidió un tiempo muerto pero no dio con la solución. Álvaro Martínez, que mantuvo el gran nivel de los partidos pasados, Josip Zaja, que jugó un partidazo e incluso el propio Xoan Ledo obligaron al técnico gallego a gastar su última tarjeta verde a quince minutos del final, con el partido casi roto (17-22).

Pero detener el reloj esta vez tampoco surtió efecto y el Ciudad de Logroño siguió a la suyo y se marchó a una diferencia de siete goles a falta de doce minutos. Para darle un poco de emoción Popovic fue excluido por tercera vez y la defensa franjivina perdió un activo importante. Arnau Fernández y Ángel Rivero, que sumó su sexto tanto, acercaron un poco al Cangas (21-26), pero ya estaba todo resuelto.

El Dicorpebal quitó el pie del acelerador en los minutos finales y el conjunto pontevedrés maquilló un poco el resultado pero no le pudo arrebatar la inmensa sonrisa a un equipo que se marcha al parón de selecciones en la zona alta de la clasificación, inmerso en una dinámica de juego y resultados espectacular y con un objetivo llamado Europa en el horizonte.

