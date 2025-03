El balonmano más allá del Ebro

Estudios y trabajo, motivos por los que los riojanos emigran

Edu Cadarso, Edu Ortiz, Ernesto López, Javi Espinosa o Nagore Sáenz no son los únicos riojanos que salieron de las fronteras regionales para probar suerte. Hay varios otros jugadores que aprovechando los estudios o las oportunidades laborales continúan practicando el balonmano en divisiones de menor calado.

El joven exfranjivino Lucas Iriarte, por ejemplo, defiende ahora la camiseta del Royal Premium Gijón, equipo que supo ser de Asobal y ahora lucha por la zona media alta de la Primera División en el Grupo B.

En el mismo grupo lucha por objetivos similares el Congesa XXI Ciudad de Salamanca donde juegan los riojanos Unai Sanz, de 19 años y criado en el Calasancio, y Nacho Alonso, de 25 y con pasado en el Ciudad de Logroño.

En un grupo diferente, el F, otro riojano arrima el hombro para que el Grupo Egido Pinto intente meterse en zona de 'play off' de ascenso. Se trata de Rubén Estebas, de 28 años, que se crió bajo el ala del Calasancio.

Alba Ibáñez también creció vestida de amarillo. Hoy, con sus 21 años, juega en el Club Balonmano Getasur madrileño, que también lucha por el ascenso. Mismo objetivo que el Deza Córdoba cuya portería defiende la exCalasancio Marta Villoslada, que desde hace varios años ha incursionado por varios equipos de la geografía española y francesa.

Quien juega desde hace cinco temporadas en el país galo es David García. En concreto, este extremo derecho que creció bajo el ala del Calasancio, defiende la camiseta del Athletic Club Boulogne Billancourt. Este club ubicado en las inmediaciones de Roland Garros juega en la Primera Nacional Élite francesa.

Pero no solo los jugadores riojanos buscan otros horizontes fuera de la región. También lo hacen los entrenadores. Es el caso del logroñés Guillermo Castaño que dirige esta temporada al Servigroup Benidorm femenino, del Grupo D de la División Plata, conjunto que lucha por la permanencia de la categoría. Castaño, antes de esta experiencia, fue entrenador de equipos base riojanos y del Sant Joan.