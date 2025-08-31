Directo | España - Chipre

Secciones
Domingo, 31 de agosto 2025, 16:56
47 - 20
2ª Falta personal de Simon Michail [1] sobre Xabi López-Arostegui cuando lanzaba de dos.
47 - 20
Konstantinos Simitzis [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
47 - 20
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Konstantinos Simitzis.
47 - 20
Willy Hernangomez [1] corta el pase a Darral Willis
47 - 20
Simon Michail [1] roba el balón a Santi Aldama
47 - 20
Triple de Darral Willis [1] con asistencia de Filippos Tigkas
47 - 17
Sergio de Larrea [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Ioannis Pasiali.
47 - 17
Simon Michail [1] falla la canasta por un tapón de Santi Aldama
47 - 17
Canasta de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Xabi López-Arostegui
45 - 17
Filippos Tigkas [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.
45 - 17
Canasta de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Joel Parra
43 - 17
Ioannis Pasiali [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
43 - 17
Canasta de Willy Hernangomez [1]
41 - 17
Inicio del tercer cuarto
41 - 17
Fin del segundo cuarto. Descanso
41 - 17
Xabi López-Arostegui [1] falla el triple
41 - 17
Tiempo de posesión agotado
41 - 17
Willy Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre
40 - 17
Willy Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre
40 - 17
1ª Falta personal de Aeneas Jung [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.
40 - 17
Christos Loizides [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.
40 - 17
Triple de Darío Brizuela [1] con asistencia de Joel Parra
37 - 17
Filippos Tigkas [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
37 - 17
Triple de Darío Brizuela [1] con asistencia de Sergio de Larrea
34 - 17
Christos Loizides [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
34 - 17
Xabi López-Arostegui [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Antreas Christodoulou.
34 - 17
Xabi López-Arostegui [1] roba el balón a Nikolaos Stylianou
34 - 17
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Antreas Christodoulou.
34 - 17
Nikolaos Stylianou [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
34 - 17
Sergio de Larrea [1] encesta el segundo tiro libre
33 - 17
Sergio de Larrea [1] falla el 1º tiro libre
33 - 17
2ª Falta personal de Stefanos Iliadis [1] sobre Sergio de Larrea en la lucha por un rebote ofensivo.
33 - 17
Darral Willis [1] falla el triple
33 - 17
Triple de Santiago Yusta [1] con asistencia de Santi Aldama
30 - 17
Stefanos Iliadis [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
30 - 17
Tiempo muerto
30 - 17
El balón sale fuera tras un mal pase de Juancho Hernangomez [1]
30 - 17
Yankuba Sima [1] corta el pase a Stefanos Iliadis
30 - 17
Mate de Yankuba Sima [1] con asistencia de Santiago Yusta
28 - 17
Canasta de Darral Willis [1]
28 - 15
Primera falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Stefanos Iliadis
28 - 15
1ª Falta personal de Yankuba Sima [1] sobre Michalis Koumis en la lucha por un rebote ofensivo.
28 - 15
Yankuba Sima [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Michalis Koumis.
28 - 15
Primera falta personal de Stefanos Iliadis [1] sobre Yankuba Sima
28 - 15
Canasta de Stefanos Iliadis [1]
28 - 13
El balón sale fuera.
28 - 13
Nikolaos Stylianou [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.
28 - 13
Juancho Hernangomez [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Darral Willis
28 - 13
Juancho Hernangomez [1] encesta el primer tiro libre
27 - 13
1ª Falta personal de Michalis Koumis [1] sobre Juancho Hernangomez cuando lanzaba de dos.
27 - 13
Santi Aldama [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez
27 - 13
Filippos Tigkas [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
27 - 13
Juancho Hernangomez [1] falla el triple. El balón se va fuera.
27 - 13
Canasta de Filippos Tigkas [1] con asistencia de Konstantinos Simitzis
27 - 11
Triple de Juancho Hernangomez [1] con asistencia de Santiago Yusta
24 - 11
Ioannis Giannaras [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
24 - 11
Triple de Juancho Hernangomez [1] con asistencia de Mario Saint-Supery
21 - 11
Konstantinos Simitzis [1] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
21 - 11
Jaime Pradilla [1] roba el balón a Konstantinos Simitzis
21 - 11
Ioannis Giannaras [1] corta el pase a Juancho Hernangomez
21 - 11
Josep Puerto [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez
21 - 11
Juancho Hernangomez [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
21 - 11
Canasta de Darral Willis [1]
21 - 9
Juancho Hernangomez [1] encesta el tercer tiro libre
20 - 9
Juancho Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre
19 - 9
Juancho Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre
19 - 9
1ª Falta personal de Darral Willis [1] sobre Juancho Hernangomez cuando lanzaba de tres.
19 - 9
Konstantinos Simitzis [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Saint-Supery.
19 - 9
Inicio del segundo cuarto
19 - 9
Fin del primer cuarto
19 - 9
Darral Willis [1] corta el pase a Sergio de Larrea
19 - 9
Primera falta personal de Simon Michail [1] sobre Jaime Pradilla
19 - 9
Juancho Hernangomez [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
19 - 9
Filippos Tigkas [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
19 - 9
Jaime Pradilla [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darral Willis.
19 - 9
Primera falta personal de Ioannis Giannaras [1] sobre Jaime Pradilla
19 - 9
Simon Michail [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
19 - 9
Tiempo de posesión agotado
19 - 9
Simon Michail [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
19 - 9
Mate de Sergio de Larrea [1] tras un contraataque
17 - 9
Sergio de Larrea [1] corta el pase a Aeneas Jung
17 - 9
Tiempo muerto
17 - 9
Primera falta personal de Sergio de Larrea [1] sobre Darral Willis
17 - 9
Santi Aldama [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Darral Willis.
17 - 9
Simon Michail [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
17 - 9
Triple de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Darío Brizuela
14 - 9
Simon Michail [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
14 - 9
Canasta de Darío Brizuela [1]
12 - 9
Gancho de Ioannis Pasiali [1] con asistencia de Simon Michail
12 - 7
Gancho de Willy Hernangomez [1]
10 - 7
Canasta de Nikolaos Stylianou [1]
10 - 5
Willy Hernangomez [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Darral Willis
10 - 5
Willy Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre
10 - 5
Primera falta personal de Ioannis Pasiali [1] sobre Willy Hernangomez
10 - 5
Primera falta personal de Konstantinos Simitzis [1] sobre Xabi López-Arostegui
10 - 5
Konstantinos Simitzis [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
10 - 5
El árbitro pita pasos de Santi Aldama [1]
10 - 5
Filippos Tigkas [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
10 - 5
Xabi López-Arostegui [1] falla la bomba, pero Willy Hernangomez realiza un palmeo y consigue anotar.
8 - 5
Michalis Koumis [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
8 - 5
Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Willy Hernangomez
5 - 5
Joel Parra [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
5 - 5
Mario Saint-Supery [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
5 - 5
Darral Willis [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
5 - 5
Mario Saint-Supery [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Konstantinos Simitzis.
5 - 5
Triple de Darral Willis [1] con asistencia de Konstantinos Simitzis
5 - 2
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Konstantinos Simitzis.
5 - 2
Konstantinos Simitzis [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
5 - 2
Triple de Santi Aldama [1]
2 - 2
Canasta de Darral Willis [1] con asistencia de Michalis Koumis
2 - 0
Mate de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Joel Parra
0 - 0
Inicio del partido
España
Chipre
Tiros de 3
80.0%
20.0%
Tiros de 2
56.3%
43.8%
Tiros libres
100.0%
0.0%
Rebotes
71.8%
28.2%
|Guillermo Hernangómez
|España
|16
|Juan Hernangomez
|España
|9
|Darío Brizuela
|España
|8
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|3
|Santi Aldama
|España
|3
|Joel Parra
|España
|3
|Santiago Yusta García
|España
|2
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|1
|Xabier López-Arostegui
|España
|1
|Santi Aldama
|España
|1
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|1
|Sergio de Larrea
|España
|1
|Yankuba Sima Fatty
|España
|1
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Joel Parra
|España
|0
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Guillermo Hernangómez
|España
|2
|Juan Hernangomez
|España
|2
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|0
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Santi Aldama
|España
|6
|Guillermo Hernangómez
|España
|4
|Xabier López-Arostegui
|España
|3
|Joel Parra
|España
|2
|Juan Hernangomez
|España
|2
