El Clavijo pretende dar un paso más

La plantilla del Clavijo hace un corro después de su primer entrenamiento en el Palacio.

Martín Schmitt Logroño Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Un proyecto «ilusionante». Así tilda Ricardo Úriz el nuevo Clavijo 2025/26, con la misma base del año anterior y con refuerzos en posiciones clave que en el pasado no funcionaron tan bien. Este lunes arrancó la temporada el conjunto riojano, que este año pretende dar un paso más después de dos temporadas más flojas de lo previsto. «Estamos contentos con la plantilla que hemos confeccionado, creo que el club se ha movido muy rápido en el mercado veraniego y creo que hemos podido ir a las primeras opciones que queríamos», indicó Úriz

El técnico navarro reconoce que la Segunda FEB es una competición «difícil», que afrontarán con la «máxima exigencia», porque «nosotros somos los primeros que queremos, después de dos temporadas difíciles, dar un pasito adelante, creer en el equipo, intentar que la afición se entregue con nosotros», apuntó. Para este es fundamental, a su juicio, que el Palacio «se vista de color y que puedan venir los aficionados, que vean que el equipo está con ellos».

Más allá de hablar de una plantilla larga o corta, Úriz hizo hincapié en que el Clavijo buscaba «jugadores muy comprometidos» con un proyecto que pretende dar espacio «a la gente de abajo». «Tiene mucho sentido que los canteranos tengan la oportunidad de poder tocar el primer equipo».

El míster también habló de la pretemporada corta y que en las dos primeras jornadas juegan en Ponferrada y reciben al Caja 87. «No tenemos mucho tiempo de preparación y debemos acelerar el proceso (de adaptación de los jugadores nuevos). Son jugadores que ya conocen la categoría. Buscábamos ese perfil de experiencia y capacidad de energía», agregó el navarro.

«El año pasado fueron circunstancias diferentes y lo que queremos es desde el principio construir algo que se pudo ver al final de temporada. Un equipo que compite y que tiene hambre», señaló el entrenador.

El capitán del equipo, el riojano Miguel de Pablo, también destacó que esta campaña la afrontan con ilusión. «Otro año más, parece que va a ser de por vida esto, pero con la misma ilusión de siempre, queriendo trabajar. He conocido a los compañeros y de momento muy bien. Tienen ganas e ilusión también», señaló el base logroñés.

De Pablo se refirió también al objetivo del equipo de «disfrutar». «Eso siempre viene bien. Tener un año tranquilo y que las cosas salgan bien. Pero bueno, para eso tenemos que trabajar mucho porque todos sabemos que es una liga muy dura. Todos estamos muy concienciados de que esto tiene que ser así, por la línea del trabajo y de la humildad iremos para adelante», sintetizó.

