El Unibasket se presenta en sociedad

Con seis caras nuevas, cinco conocidas y una ausencia, la de Elena Salcedo, el Bosonit Unibasket se presentó este miércoles en sociedad en el pabellón de Lobete. El equipo que dirigirá Dani Rubio fue presentado a la numerosa cantera del club que este año militará en la Liga Challenge, la segunda categoría del balonmano femenino. El conjunto riojano, que comenzó su pretemporada hace un mes, iniciará la liga el 28 de septiembre en casa del Paterna, filial del Valencia Básquet.

El Bosonit ha apostado por la continuidad de Mónica Alonso, la capitana Ceci Aldecoa, María Llorente, Emma Flórez y Carol Sañudo. «A partir de ahí hemos intentando mantener el filtro de jugadoras que tuvieran experiencia en la categoría», explicó Dani Rubio. De esta forma, han llegado Nina Padrosa, Linda Van Schaik, Tereza Sedlakova, Heather Forster, Iria Lozada y Paula Real.

LA PLANTILLA Las renovaciones Mónica Alonso (base), Ceci Aldecoa (base), María Llorente (escolta), Emma Flórez (ala-pívot) y Carol Sañudo (escolta).

Las nuevas jugadoras Nina Padrosa (base); Linda Van Schaik (escolta); Tereza Sedlakova (alero); Heather Forster (alero); Iria Lozada (ala-pívot) y Paula Real (ala-pívot).

Entrenador Dani Rubio, que cumplirá su segunda temporada al frente del equipo.

El objetivo del equipo es la permanencia. «Es una categoría de finales, porque los partidos son muy apretados. Hay cinco equipos por encima del resto, que eso es muy evidente, pero es que el resto van a ser todos finales. Entonces la gestión de ese final de los partidos va a ser clave para pensar en la permanencia o incluso, por qué no, mirar un poquito más arriba», esbozó.

«Queremos ser un equipo que mezcle orden y normas claras, con agresividad en defensa y ataque», explica Rubio

La Liga Challenge es similar a la LF2 con respecto al nivel técnico y táctico. Donde sí hay diferencias es en el nivel físico. «Pero no físico de jugadoras más fuertes, más altas, sino de velocidad de ejecución, de enlazar conceptos tácticos mucho más rápido, de tener que reaccionar mucho más rápido. Es un tema más de que las cabezas funcionan más rápido, y a eso nos tendremos que adaptar», aseveró Rubio, que pretende que su equipo sea «reconocible» muy similar al año pasado. «Queremos ser un equipo que mezcla orden y normas muy claras, con mucha agresividad en defensa y en ataque», afirmó el preparador, que ya tiene el primer problema en forma de lesión: la de Paula Real, que ayer saltó a la pista con muletas y con evidente dolor en la rodilla. El diagnóstico de la resonancia lo conocerán en los próximos días.

Ceci Aldecoa comentó que el equipo se está adaptando a los nuevos fichajes. «Vamos encajando bastante bien y creo que vamos a dar bastante de guerra. Vamos a seguir con esa competitividad, con garra en defensa. Somos un equipo nuevo en la categoría, pero no vamos a dar un partido por perdido y queremos hacer disfrutar a todos los que vengan», apuntó Aldecoa.

