David Martínez gana su carrera

Domingo, 2 de marzo 2025

La Media Maratón del Camino incorporó este año una prueba por relevos que, si bien, sirvió para sorprender de inicio a David Martínez, no consiguió evitar que el najerino ganara nuevamente una carrera cuyo recorrido conoce como pocos.

Cuando se dio el pistoletazo de salida en Nájera, el vitoriano Ander Uribe salió casi como si de un sprint se tratara. David Martínez se sorprendió por la fortaleza y ambición del primer líder de carrera, que le obligó a un esfuerzo notable para que no se fuera más allá de unos metros.

Los mejores Media Maratón

Hombres

1. David Martínez García 01 15:32

2. Gustavo Sanchez Gil 01 19:13

3. Raul Delgado Herrero 01 21:36

4. Aurelio Marijuan de la Peña 01 21:39

5. Alex Pérez Sáenz de Jubera 01 23:48

Mujeres

1. Cynthia Serrano González 01 34:54

2. Ester Corral García 01 35:28

3. Marta Alonso Tubia 01 37:11

4. Catherine Mah 01 38:44

5. Beatriz Delgado Herrero 01 39:13

Relevos

Categoria masculina

1 Ander Uribe Martinez y Enaitz Lopez Calabria

Categoria femenina

1 Verónica Merino y Vanessa Fernandez

Categoria mixta

1 Jonathan García Silvano y Marta Manero

El vitoriano no flaqueaba y el najerino aguantaba para que la distancia no se ampliara, aunque temía –como confesó al terminar– que el fondista vasco se 'lanzara' desde Cirueña a la meta, en una segunda mitad que es mucho más rápida.

Sin embargo, al llegar a Cirueña, David Martínez entendió perfectamente el porqué del excelente comportamiento de su rival. El najerino no se había dado cuenta de que el vitoriano llevaba dorsal de relevista, así que podía permitirse el lujo de correr a tope los primeros once kilómetros, porque no tenía que mantener el ritmo en la segunda mitad. Así que en Cirueña 'tocó' a su compañero Enaitz López y le dio la alternativa a éste.

Sin embargo, Ander Uribe protagonizó una de las gestas de la jornada. Aunque cedió la responsabilidad del relevo a su compañero, él descansó unos segundos y se unió a David Martínez para continuar con él (no es fácil seguir al najerino) y cruzar la meta de Santo Domingo de la Calzada en la tercera posición después de haber hecho la prueba completa, junto al riojano, que nuevamente ganó la media maratón.

David Martínez ha ganado la prueba en los últimos años. El najerino, aunque ahora reside en Soria, ha entrenado buena parte de su vida por el Camino de Santiago, recorriendo tramos por los que ahora discurre la carrera.

Este domingo, además, se encontró con un día que le permitió disfrutar de la prueba «porque no soplaba el viento, que es muy fácil que aquí sople de cara; el camino estaba seco y firme, y la temperatura no ha sido extremadamente baja», apuntaba ya en la línea de meta.

David Martínez estuvo acompañado en el podio por el alavés Gustavo Sánchez y el mirandés Raúl Delgado. En relevos, la victoria –clarísima– fue para el tándem formado por Enaitz López y Ander Uribe.

En féminas, la victoria en la Media Maratón del Camino fue para la fondista jarrera Cynthia Serrano que se impuso por un margen relativamente ajustado a la madrileña Esther Corral y la castellana Marta Alonso.

La riojana siempre fue la primera fémina de la carrera con la madrileña detrás. En el ecuador, la diferencia entre ambas apenas alcanzaba diez segundos, pero se ampliaron un poco más en la segunda parte de la prueba (la más dura de la Media Maratón). Marta Alonso siempre fue un poco por detrás de ellas. En la clasificación por relevos, la victoria femenina fue para el tándem formado por Verónica Merino y Vanesa Fernández.

También se contemplaba una categoría mixta en la que los mejores fueron el dúo de Jonathan García y Marta Manero. Por clubes, el Maratón Rioja ganó tanto en la clasificación masculina como femenina

