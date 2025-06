El Adarraga acoge esta tarde una singular reunión

César Álvarez Logroño Sábado, 7 de junio 2025, 09:27 Comenta Compartir

Esta tarde el Adarraga vivirá una jornada especial. Por un lado, en el ambiente estará el recuerdo a un hombre (Antonio Moreno) que trabajó por el atletismo local desde distintos frentes: creando un club –El Corvo, luego La Rioja Atletismo–, presidiendo la Federación Riojana y también promoviendo diferentes escuelas y pruebas populares. Pero además, y en el ámbito más deportivo, las instalaciones del Gobierno de La Rioja acogerán una inusual reunión atlética.

En un programa que arrancará a las 17.00 horas, se sucederán en primer lugar las semifinales y finales de las diferentes categorías del 100 Popular, cuyas eliminatorias se celebraron el pasado fin de semana en El Espolón. Durante su desarrollo se celebrará también una prueba de lanzamiento de disco de las categorías sub 16 y sub 18 mixto, así como inclusivo, y también un concurso de salto de longitud femenino.

Pero será a partir de las 18.30 horas cuando comience la parte más seria de la reunión, con el inicio del concurso de lanzamiento de jabalina en el que participará entre otros, Nico Quijera (varias veces campeón de España absoluto y uno de los tres españoles que ha superado los 80 metros) o el riojano Rodrigo Iglesias, también uno de los destacados especialistas de España. En categoría femenina tomará parte Arantza Moreno, cinco veces campeona nacional.

A las 20.30 horas, llegará el otro gran momento de la competición con la presencia en la jaula de destacados discóbolos. Estará el internacional riojano, Marcos Moreno (nieto del homenajeado), estará también el internacional ucraniano Mykhailo Brudin, ambos están considerados dos de las más firmes promesas mundiales de esta disciplina, y junto a ellos, estará otro atleta joven pero que va camino de su consagración definitiva. Yasiel Brayan Sotero, plusmarquista nacional sub 18, sub 20 y sub 23; campeón de Europa en categorías inferiores y medalla de bronce en los dos últimos Europeos sub 23.

Además, habrá carreras de 1.500 metros para los hombres, con un atractivo plantel de atletas, y también de 800 metros para las féminas, con atletas de otras comunidades.

Pero la reunión mantiene además, algunas peculiaridades. Los espectadores podrán estar en la grada del Adarraga, pero si lo desean, podrán ver las pruebas desde el interior del anillo. Ver desde el propio tartán (en la calle 5) la evolución de los mediofondistas; o desde las inmediaciones de la jaula, los lanzamientos de disco; incluso desde el pasillo de jabalina se podrá ver a los lanzadores de cerca.

Mientras compiten, sonará la música de los The Beatles interpretada por el grupo Nowhere; en un lateral de la pista se estará pintando con vino un cuadro y, a unos metros, se elaborará un fideuá (como los que Antonio Moreno cocinaba para invitar a su familia cada domingo) con los que la organización agasajará a los asistentes al homenaje.

Entretanto, a lo largo de la jornada se celebrará un concurso de fotografía cuyos premios se entregarán antes de que finalice la reunión.

