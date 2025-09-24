Artola y Salaverri se pierden por el camino

Salaverri mira al público y se lamenta del acoso y derribo que vivió por parte de la pareja azul.

Eloy Madorrán Logroño Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:57 Comenta Compartir

La derrota de Artola-Salaverri complica mucho la presencia del riojano en la final de San Mateo. Este miércoles, en un partido igualado hasta el ecuador y que luego se finiquitó por la vía rápida, Elordi (sustituto de Zabala) y Zabaleta estuvieron más acertados cuando era el momento (14-22).

Este marcador obliga a Artola y Salaverri a ganar este viernes a Altuna-Ezkurdia por 22-12 o un resultado mejor. Por su parte, la pareja de delanteros se harán con un puesto en la final del próximo domingo si llegan a 16 tantos.

«Se complica mucho la clasificación. No sé cómo estarán las cuentas pero no me he sentido muy cómodo. He estado demasiado tiempo sin tocar la pelota y cuando te viene, lo hace muy rápido», repasaba Rubén Salaverri al término del encuentro.

Buen ambiente en las gradas con muchos seguidores del riojano. La parroquia de Fuenmayor se dejó escuchar animando a su paisano, con pancarta incluida.

Arrancó la tarde con un saque encajado por Zabaleta, previo a la primera tacada de azules (1-4). Para entonces Salaverri ya tuvo que defenderse de lo lindo del acoso de Elordi y Zabaleta. Un gancho de Artola después de madurar el tanto cortó la racha.

Entró entonces el partido en un intercambio de tantos entre las dos parejas. Pero en este toma y daca salieron más beneficiados (4-7) los azules. Fueron los peores momentos del riojano, que dudó en algunos golpes y falló más de la cuenta.

Artola-salaverri 14 - 22 Elordi-Zabaleta Duración: 54 minutos.

Pelotazos: 409

Saques : Artola, 3; Elordi, 1.

Faltas : Artola, 0; Elordi, 0.

Ganados : Artola, 5, Salaverri, 0; Elordi, 11, Zabaleta, 2.

Perdidos : Artola, 3, Salaverri, 6; Elordi, 3, Zabaleta, 2.

Marcador : 1-0, 1-4, 3-4, 3-5, 4-5, 4-7, 8-7, 8-8, 10-8, 10-9, 11-9, 11-12, 12-12, 12-13, 13-13, 13-15, 14-15 y 14-22.

Incidencias : Buena entrada en el Adarraga, 914 espectadores.

Fue otro error, en esta caso de Zabaleta, el que permitió a la pareja colorada cambiar la decoración del partido. Artola acertó con un saque-remate de gancho preciso para encadenar acto seguido dos saques consecutivos. La grada se calentaba (8-7). Zabaleta no estaba cómodo.

Pero en las manos del de Echarren hay mucha calidad y la siguiente pelota la puso en el rebote. Dio un paso adelante Artola, que estaba entendiendo mejor que Elordi cómo había que jugar en cada momento. Puso por delante de Alegría a colorados (10-8) con dos tantos seguidos, el segundo muy aplaudido después de mover a Elordi a contracancha y a Zabaleta atrás para dormir con delicadeza la pelota en el rincón.

Volvió el partido a convertirse en una guerra de guerrillas. Cada francotirador intentaba acabar con el rival y los tantos caían a cada lado indistintamente. Hubo empates a 11, 12 y 13.

Llegaba la cita a los minutos decisivos y la pareja azul mostró más cuajo y eficacia. Especialmente Elordi acertó a la hora de acabar y el partido se rompió para Elordi-Zabaleta. Hubo duelo de ganchos precisos y preciosos. Primero fue Elordi (13-15) el que la puso en el pico del frontón. Y en el tanto siguiente Artola le dio la réplica con otro disparo al mismo sitio (14-15).

Y se hizo de noche para Artola y Salaverri. Se bajó el telón. Se acabó el partido. Primero fue el riojano el que no pudo llevar una pelota a buena (14-16), pero nada hacía adivinar la que se avecinaba en el Adarraga.

Aparece Elordi

Hasta ese momento, Elordi estaba correcto pero sin más, con algunos errores de lectura de partido y en la toma de decisiones. Pero se desquitó en el tramo final y acabó por todo lo alto. Se lució con un saque-remate al pico del frontón (14-17). Y llevó el partido al segundo descanso obligado repitiendo la misma acción (14-18).

Salaverri estaba desesperado por la pegada de Zabaleta, más acertado en este tramo final. «La verdad es que José (Zabaleta) ha marcado mucho dominio cuando Iñaki (Artola) no metía ritmo. Las verdad es que desde atrás se hace muy pesado jugar porque todas las pelotas venían rápidas. Me ha costado cogerle la velocidad y el tino a la pelota. Me sentía incómodo. No ha podido ser», reconocía Salaverri al final del partido.

De José Javier Zabaleta fue el siguiente tanto merced a un gran pelotazo (14-19). Y los tres últimos fueron para Elordi, uno de saque y los otros dos de saque-remate inapelables. Al final, victoria justa y merecida para Elordi-Zabaleta (14-22).

En el primer partido de la tarde, Murua y Bikuña se impusieron a Agirre y Ugartemendia (18-22).

Comenta Reporta un error