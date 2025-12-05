La Navidad llega a la mesa y al Degusta

La Rioja Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:54 Comenta Compartir

Hace ya tiempo que la Navidad está presente en el ambiente. Incluso también hace ya algunas fechas que se puede oler y saborear porque, desde hace bastantes días, los supermercados ya ofrecen los típicos dulces navideños y proponen también diferentes opciones para los menús de las principales celebraciones festivas.

Diario LA RIOJA, que no se quiere mantener ajeno a ese espíritu navideño, también se suma a las propuestas para las fechas más entrañables del año, y lo hace a través de su suplemento gastronómico Degusta porque éstas, más que ninguna otra, son fiestas que se celebran en torno a la mesa.

DEGUSTA NAVIDAD ¿Qué? Un suplemento especial a todo color de 28 páginas dedicadas a la gastronomía navideña.

¿Cuándo? Mañana sábado, con Diario LA RIOJA.

¿Cómo? Completamente gratis al comprar su periódico.

Mañana sábado, por ello, llegará un especial de 28 páginas en el que se recogerán algunas de las costumbres que van arraigando, como es el caso del calendario de Adviento, que comenzó siendo una cosa de niños, pero ahora alcanza también a los mayores, con una cuenta atrás muy suculenta, o el consumo de pavo, que después de algunos años de alejamiento vuelve a las fiestas, animado por las imágenes de la Acción de Gracias norteamericana.

Las 28 páginas de mañana en el Degusta especial están dedicadas exclusivamente a la gastronomía navideña

También se incluye un reportaje sobre los panettone. Ese bizcocho con forma de magdalena gigante que llegó de Italia y que ahora trata de arrebatarle protagonismo a los polvorones, turrones o mazapanes... con frecuencia elaborados de forma artesanal en pequeños obradores locales, que estas fechas trabajan a pleno rendimiento.

Se habla de los pescados y mariscos, tan habituales en las mesas durante estas fechas. Antaño el besugo era el rey de la Navidad, pero ahora comparte mesa con otros mucho más habituales –y asequibles– como son la lubina y la dorada.

Y por su puesto, tratándose de una publicación de la comunidad con nombre de vino, el néctar que enloqueció tanto a Baco como a Dionisios está muy presente en esas páginas especiales dedicadas a la Navidad.

Hay referencias de vinos (con unas breves notas de cata) y también de las bodegas que los elaboran.