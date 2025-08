Ezcaray fue la capital de Valencia

César Álvarez Logroño Sábado, 2 de agosto 2025, 21:09 | Actualizado 21:27h. Comenta Compartir

La Comunidad Valenciana ha trasladado este sábado su capitalidad a los pies del San Lorenzo. Ezcaray ha disfrutado de lo mejor de las tierras levantinas, solo le ha faltado la arena del Mediterráneo porque incluso el sol ha brillado como en el Levante. Varias decenas de sus Estrellas Michelin han desfilado por el escenario de la Plaza de San Felipe. Mientras nombres como Alejandra Herrador, Vicente Patiño, Luis Vals, Kiko Moya, Susi Díaz, Ricard Camarena, Paco Torreblanca, Vicky Sevilla, Begoña Rodrigo o Quique Dacosta han evocado la cocina de su memoria, esa que aprendieron de sus madres y abuelas.

Cada cocinero que se ha puesto a los fogones (la inducción ha sido lo que más ha hecho sufrir a los chefs) ha compartido sus recuerdos con los asistentes y ante ellos ha elaborado algunos de los platos con los que rememorar esa cocina materna. Por ejemplo, Vicente Patiño ha cocinado las magras con tomate que sirve en su restaurante (Saití, en Xátiva) como reinterpretación de ese bocadillo de magras con tomate y alioli, y también en el pollo en pepitoria que elaboraba su madre en su local. Luis Valls ha optado por la galeras con tomate; Alejandra Herrador (restaurante Atalaya, en Alcoceber) ha recordado la crema de calabacín de su abuela y su madre; Susi Díaz, por la caballa en escabeche... El chef riojano, anfitrión y organizador del evento, Francis Paniego, se ha colado entre los valencianos para 'regalar' dos de las grandes e históricas recetas de Marisa Sánchez que aún perduran en la oferta de El Portal: las croquetas y la merluza Marta.

Mientras esto sucedía –las ponencias tuvieron continuidad en la jornada vespertina– ha sonado la música de la banda de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana y unos metros más allá, Santos Ruiz –gerente de la DOP Arroz de Valencia– ha hecho una demostración de cocinado de una paella valenciana.

Ampliar Actuación de una de las bandas de música S. EVRÁN/ SADÉ VISUAL

El Festival Mama vivirá este domingo la última jornada con las ponencias conjuntas de los chefs riojanos con sus madres

La expectación ha sido máxima en torno a ese pequeño escenario en el que, los que no pudieron asistir al taller de Paella Valenciana (la presencia estaba limitada a 60 personas y las plazas se agotaron en los días previos) también han podido adquirir unos conocimientos básicos para imitar a los cocineros levantinos.

No obstante, la paella que más miradas ha acaparado ha sido la que la familia Galbis ha cocinado para 900 personas. 300 kilos de arroz y 135 de carne (pollo y conejo), elaborada con la madera de naranjo traído desde orillas del Mediterráneo, han dado de comer a las personas que habían adquirido los tickets solidarios (y que dejaron unos 5.000 euros para las víctimas de la dana del pasado otoño) y también a los sponsors, invitados y prensa asistente a la segunda edición de Mama.

Esta familia –los Galbis– se han convertido en una de las grandes referencias de la elaboración de paellas multitudinarias y de ello han podido disfrutar muchos de los cientos de visitantes que este domingo ha recibido Ezcaray.

Ampliar Elaboración de la paella solidaria. S. EVRÁN/ SADÉ VISUAL

«No sabía que en un pueblo como Ezcaray se podía organizar un evento como este», señaló Camarena

Buena parte de ellos han acudido a la capital turística de La Rioja para visitar el mercado de artesanos que durante toda la mañana ha ocupado el centro de la localidad –Plaza de la Verdura y aledaños– y que este domingo volverán a poner a la venta su trabajo (entre las 10.00 y las 15.00 horas). Quesos, vino, miel, verduras así como diversos complementos se ofrecen a los visitantes por los propios elaboradores, productores y artesanos.

La jornada vespertina ha tenido en Begoña Rodrigo –La Salita– una de las ponencias más divertidas. La dicharachera cocinera valenciana ha explicado su trayectoria personal y cómo llegó a la cocina casi por casualidad –«Mi madre opinaba que no sabía ni freír un huevo»–, abandonando su carrera de Ingeniería que luego, en la pandemia, trató de acabar «por aquello de que si me hacían ministra, no tener problema», ha bromeado ligando su comentario con la actualidad.

Quique Dacosta ha puesto el cierre a las intervenciones de los chefs valencianos. Dacosta ha elaborado una receta de arroz con gamba de Denia en diálogo con García Santos, con el que ha polemizado amistosamente sobre la paella y su trascendencia. Y también, para acabar, ha elaborado un plato que incluía una salazón, técnica con la que lleva trabajando varios años en su restaurante.

La jornada concluye con una cena elaborada por los cocineros valencianos al alimón con el equipo de cocina de Echaurren.

Este domingo, la II edición del Festival Gastronómico Mama bajará el telón con las ponencias de algunos de los mejores cocineros riojanos en compañía de sus madres.

El encuentro ha reunido en Ezcaray a lo más granado de la gastronomía riojana y valenciana y también a amantes de la cocina. Una cita de la que Ricard Camarena dijo, dirigiéndose a la familia Paniego: «No me podía imaginar que se podía organizar un evento como este en un pueblo como este».

Segunda jornada de mercado y concurso de croquetas El mercado, una de las actividades del Mama que más público atrae, volverá a abrir este domingo desde las 10.00 a las 15.00 horas. Pero además, hay otro acto –entre los abiertos al público no inscrito– que volverá a concitar la atención de todos los visitantes y es la segunda edición del Concurso de Croquetas 'Marisa Sánchez'. Las quince mejores, del casi medio centenar presentado, han superado la primera criba, y ahora, un jurado diferente elegirá la que merezca el título de campeona. Entretanto el público acreditado podrá disfrutar de las ponencias de varios cocineros riojanos acompañados de sus madres.

