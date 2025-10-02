El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano El cocinero compró este producto en la carnicería Matute de Briones y el sábado dedicó el programa a las lentejas a la riojana

María Caro Jueves, 2 de octubre 2025, 09:40

La pequeña carnicería Matute de Briones ha saltado a nivel nacional gracias al programa gastronómico de Karlos Arguiñano, 'Cocina Abierta' de Antena 3, ofrecido el pasado sábado. En él, el popular chef contaba su visita a esta villa riojalteña, de la que ensalzaba su belleza y su iglesia pero, de forma muy especial, el chorizo casero de esta carnicería familiar, ubicada en la Plaza de España.

Desde entonces, y para los que no lo vieron en directo, el vídeo circula por todos los teléfonos de la localidad y la comarca, y sus vecinos no hablan de otra cosa, en la plaza, los bares y la propia carnicería. Esa misma era la conversación de dos mujeres ayer por la mañana en la carnicería.

«Luis, ¡a ver si porque te recomiende Arguiñano vas a subir ahora el precio del chorizo...!», le decía una de ellas.

Él sonreía y negaba con la cabeza. Y es que, a pesar de su popularidad, dice que las ventas siguen igual. Y no son pocas. Vende en algunos sitios de La Rioja, como en Haro, también en Miranda, pero especialmente en País Vasco, principal procedencia del turismo al pueblo. «Al final, los grandes productores se hacen con el mercado. Pero nosotros seguimos vendiendo a los mismos de siempre, todos son ya conocidos porque acuden a la carnicería desde hace años. Es lo que sabemos hacer y lo que hemos hecho desde siempre».

«Ayer vino un señor que me pidió el chorizo picante porque lo había visto en el programa y me dijo que venía de fuera –explicaba desde detrás del mostrador–. Me dijo que quería reproducir las lentejas a la riojana que hizo Arguiñano el sábado».

Luis Matute no se percató de la visita del televisivo cocinero. «Yo estaba atendiendo a una señora y no me fijé –reconocía–. Fue mi sobrino, que conoce a uno de los dos chicos que vinieron con él, quien salió a saludarle».

Le ofrecieron un poco de chorizo para probar y le gustó mucho. «Y nos dio un consejo: que el picadillo no necesita aceite, solo con untar un poquito de agua en la sartén, con su propia grasa se hace mejor».

Según explicaba, estuvieron hablando de que el chorizo, al masticarlo no pica. «Es sin embargo cuando ya se mete en garganta cuando se nota el picante, y estuvimos comentándolo».

Desde hace días, su mujer y sobrino están recibiendo llamadas de gente que lo había visto. «También por redes sociales, dicen, aunque yo no las utilizo», advertía Luis.

La carnicería y la fábrica están a cargo de Luis y su sobrino José Mari Matute. «Soy la tercera generación de carniceros y mi sobrino la cuarta. Teníamos otro hermano en San Asensio con otra carnicería también».

La fábrica familiar lleva elaborando y vendiendo chorizos desde el año 1985. Chorizo dulce y picante, además de salchichón.

