Rafa Pérez o el arte de la sorpresa

El artista Rafa Pérez posa ante uno de sus lienzos expuestos en el Museo de La Rioja.

Piezas que eclosionan como huevos, que se pliegan y retuercen dibujando infinitos, que acumulan capas más o menos hojaldradas o prensadas... Así son las cinco cerámicas de Rafa Pérez que el Museo de La Rioja expone hasta el 3 de mayo de 2026, una pequeña colección adquirida al artista jarrero el pasado año por el Gobierno regional junto con cuatro grandes lienzos de técnica mixta.

Tras su presentación y exposición en Haro desde hace un año, este conjunto se muestra ahora en Logroño con el título 'Barro, fuego y alma'. Y al Museo del Torreón regresarán –una vez que concluyan las obras de climatización e iluminación– para formar parte de su colección permanente.

Exposición En la muestra 'Barro, fuego y alma', reúne cinco cerámicas y cuatro lienzos de técnica mixta de Rafa Pérez, adquiridos por el Gobierno de La Rioja.

Dónde En el Museo de La Rioja hasta el próximo 3 de mayo.

Horario Los días laborables, excepto lunes, de 10.00 a 20.30 horas. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

En el estreno de la muestra en Logroño, Rafa Pérez (Haro, 1957) ha estado este jueves acompañado de familiares y amigos. También del consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, quien ha advertido de que esta es sólo una pequeña muestra, «más próxima a sus procesos creativos y al espacio íntimo donde surgen todas las cosas, mientras trabajamos en una exposición mayor; una exposición antológica como corresponde a un Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja (2024)».

Las esculturas expuestas son de los últimos tres años. En cuanto a las pinturas, Pérez calcula que pueden tener unos diez años, pero «no me acuerdo porque tengo muchísima obra y muy poco control sobre ella», confiesa.

«Yo no quiero cambiar la sociedad con mi obra, lo mío es una búsqueda interior y de la belleza, por supuesto»

Un arte diferente

Para el reconocido artista jarrero (más fuera que dentro de nuestra geografía), la cerámica es un arte diferente. «Es una disciplina que permite lo que a mí más me interesa en el arte: la sorpresa. No me gusta hacer bocetos, me gusta trabajar con la sorpresa y la cerámica, ya que lo que entra al horno y lo que sale es totalmente distinto». Y aunque esta transformación no se da en la pintura, «procuro tratarla de una manera parecida, si bien la cerámica me da todo eso en grado superlativo».

Durante la presentación de la muestra se recrea en sus piezas de cerámica, donde mezcla dos pastas. «Una que se infla en la cocción como el hojaldre y la otra sujeta a la anterior, produciéndose una lucha entre ambas. El proceso es muy sencillo, hago las piezas perfectamente regulares y, una vez en el horno, a partir de los 1.150 grados empiezan a moverse. Yo vigilo, veo el movimiento y, cuando pienso que la pieza está bien, pago el horno y ese es el resultado. La mitad de las piezas no sirven, pero incluso las que no me gustan luego las proceso y vuelvo a cocerlas, y de ahí a veces salen cosas buenas».

En todas las cartelas que acompañan sus obras se lee 'Sin título'. ¿El motivo? «Mi trabajo está exento de connotaciones políticas, morales o de cualquier otro tipo. Yo no quiero cambiar la sociedad, lo mío es una búsqueda interior. Busco la belleza, por supuesto, y sobre todo lo que me encanta es descubrir cosas».

La exposición se completa con una vitrina que recrea el taller de Rafa Pérez, abigarrado de materiales y herramientas de trabajo, fotos de su mujer, poesías suyas... y una imagen de la virgen de la Vega. El estudio se acomoda en una vieja casa que hizo su bisabuelo, y más concretamente en el garaje donde guardaba el primer Hispano-Suiza que hubo en Haro «y que quemó a los dos años de comprarlo porque atropelló una vaca», relata divertido.

Un juego más que un trabajo

La cerámica de Rafa Pérez –con la que ha recorrido medio mundo, desde las principales capitales europeas a China y Japón–, transgrede lo tradicional e ignora las tendencias artísticas. En ella coexisten figuración y abstracción, lo orgánico y lo geométrico, equilibrio e inestabilidad, mientras experimenta con el fuego y con pastas, barro y pigmentos.

En este momento, sin embargo, el artista no trabaja en la cerámica sino en la pintura, dos disciplinas que alterna cada tres o cuatro meses porque, como dice, «me divierte». Y se explica. «Yo hago mi trabajo como si fuera un juego. Nunca he dejado de jugar y por eso tengo la conciencia de no haber trabajado nunca. Me siento un poco mal».

