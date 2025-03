Juan Marín del Río Domingo, 2 de marzo 2025, 20:21 Comenta Compartir

Si me quitan mi estudio, me quitan la ilusión». A sus 97 años, María Dolores Aguirrezabala (Tolosa, 1927) conserva las ganas de seguir inspirándose en los paisajes naturales del norte de España y plasmar esas emociones a través de la acuarela. El Centro Fundación Caja Rioja Gran vía acogerá, desde finales de marzo hasta el 16 de abril, la exposición 'Recuerdos de una vida' de la pintora tolosana, una colección de algunos de los cuadros que han marcado su obra, «aunque va a predominar la acuarela», advierte la artista, afincada en Logroño desde hace unos años.

Aguirrezabala estudió profesorado mercantil, aunque nunca llegó a ejercer. Siempre unida a su difunto marido, su obra refleja aquellos paisajes que fueron acompañando al matrimonio a lo largo de sus vidas.

Ingeniero en la planta de Beasáin de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), los diferentes lugares a los que fue destinado su esposo han marcado la obra de Aguirrezabala. El matrimonio pasó varios años en el País Vasco, Zaragoza y Madrid, aunque «los paisajes vascos fueron los que más inspiraron mis obras», reconoce la pintora. «Cuando pasaba por un sitio que me gustaba hacía un dibujito y en casa lo pintaba; no tardaba más de tres días en pintar aquellos paisajes». Entre otros, las siluetas que dibujan las casas bajas en Orio, las iglesias vistas desde varias perspectivas, el ratón de Guetaria o la ría de Bilbao cubierta de humo gris saliendo de las fábricas. Con un estilo sobrio, utilizando pocos colores, Aguirrezabala trabajó el óleo durante los primeros años de su trayectoria artística para representar algunas de las estampas más emblemáticas del territorio vasco.

Sus pinturas más especiales

Como muchos artistas, la pintora guarda ciertas obras en un lugar especial del corazón. Una de las más importantes para ella es 'Paula', el cuadro de una niña que «atrae mucho a la gente en las exposiciones», comenta. Analizando con la mirada cada detalle, como si no lo hubiera visto antes, la artista tolosana cuenta que «en una exposición se acercó una mujer con timidez preguntando si el cuadro estaba en venta porque le recordaba muchísimo a una hija suya; ya sabes, a veces pasan desgracias».

Otro retrato familiar especial es 'María José', la imagen de una niña rubia que viste una brillante gabardina roja. «Es un retrato de mi sobrina, aunque ahora ya es abuela. A este cuadro le hicieron un siete y está reparado, pero cuando lo rompieron sin querer fue tal el susto en mi familia que al final volvió a mí», comenta.

Dejando a un lado los detallados retratos familiares, Aguirrezabala muestra con orgullo la obra 'Acero y agua', una panorámica de la ría de Bilbao en los años setenta. «Me gustan los paisajes sobrios, no las florituras. Me fijé en el aspecto que tenía por entonces la ría y cómo se reflejaba la industria de Bilbao en el agua».

Obra nueva

Durante aquellos meses en los que el covid fue protagonista, María Dolores aprovechó para representar en algunas acuarelas individuales varios coloridos y abstractos mosaicos. «Siempre me han dicho que soy muy económica en el uso de los colores, pero también me dicen que en los últimos años mis cuadros se ven más coloridos; no sé si será cierto».

Dividida en seis categorías (coronavirus, confinamiento, desescalada, futuro mejor, verdes y azules, y agua y color), su colección más reciente está alejada de aquellos reconocibles paisajes del País Vasco o de los retratos familiares. «Es un estilo diferente al que había trabajado anteriormente, pero a mí me gustan mucho y he disfrutado pintándolas».

