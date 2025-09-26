J. Sainz Logroño Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:18 Comenta Compartir

Esto se acaba. La programación teatral matea llega a su fin con 'Pijama para seis', un obra de enredo del francés Marc Camoletti. Descalzos Producciones la recupera del cajón de las viejas comedias de éxito para dar juego al popular Gabino Diego, protagonista junto a Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros en un Bretón con todo vendido a base de líos de faldas en ropa de cama.

LA FUNCIÓN 'Pijama para seis', de Marc Camoletti

Coordinación de dirección Francisco Cánovas

Intérpretes Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros.

Teatro Bretón 21.00 horas

Teatro en San Mateo

Un hombre casado, el típico hombre casado, planea con la complicidad de un amigo, el típico amigote, pasar un fin de semana con su amante, la típica amante, en su casa de campo aprovechando que su esposa, la típica esposa, estará de viaje. Todo, tan típico todo, se complica cuando la esposa no se va, la amante llega antes de tiempo y la cocinera contratada para la farsa demuestra tener sus propios secretos.

«Con enredos, malentendidos y entradas y salidas inesperadas, la obra se convierte en un torbellino de situaciones cómicas que exponen las trampas del engaño y la ironía de las apariencias», así la presenta Descalzos, una productora especializada en comedias comerciales como 'La curva de la felicidad', que el mismo Gabino Diego, también con Cisneros, representó en el Bretón hace dos años por estas fechas. «'Pijama para seis' –añaden– es una comedia de enredos, una pieza de pura carpintería teatral, un auténtico metrónomo de las risas».

El texto original ('Pyjama pour six') salió de la pluma de Marc Camoletti en 1985, hace ya cuarenta años. Este maestro del género, con un estilo muy reconocible por imprimir a sus diálogos un ritmo frenético e hilarante, hizo fortuna desde sus comienzos con un auténtico pelotazo internacional titulado 'Boeing-boeing' (1960), que estuvo años en cartel en París y del que hubo una versión cinematográfica protagonizada por Tony Curtis y Jerry Lewis.

'Pijama para seis' es otro ejemplo de esa comedia francesa capaz de triunfar en medio mundo explotando los tópicos erótico-sentimentales en torno al matrimonio medio. El género cómico en manos de Camoletti se retuerce sobre sí mismo para terminar convertido en vodevil sin números musicales pero con el resto de ingredientes: un argumento basado en el equívoco en las relaciones de pareja, con un tono frívolo y ligero que hace ya mucho tiempo se llamaba 'picante'.

Gabino Diego y su pijamón son los últimos de la serie de comedias que han ocupado la cartelera logroñesa del Bretón en este miniciclo de 'Teatro en San Mateo': Toni Acosta protagonizó 'Una madre de película', Carlos Sobera 'Inmaduros' y Juanjo Artero 'Asesinato en el Orient Express'. Tres de risa y una de misterio. Seis funciones en total a lleno por noche. Éxito de público.

