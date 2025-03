Onofre vuelve tras cuatro siglos

Ernesto Pascual Sábado, 15 de marzo 2025, 08:22 Comenta Compartir

En el año 1604, el rinconero Gregorio González publicaba 'El guitón Onofre'. Se convertía en la tercera novela picaresca de las letras castellanas junto a las protagonizadas por los buscavidas Lázaro de Tormes y Guzmán de Alfarache. Fue el único título que dejó González. Y se perdió durante siglos, hasta que en 1995 la rescató y publicó el Instituto de Estudios Riojanos. Ahora, la reivindicación la hacen sobre escena el actor Pepe Viyuela y la arpista Sara Águeda con una adaptación teatral en la que el cineasta Bernardo Sánchez ha colaborado con Viyuela.

Estrenada con éxito en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2024, llega a La Rioja en un fin de semana especial, en el que la historia de ese vagabundo pícaro llega a las tierras que su autor imaginó que recorría: hoy a las 20.00 horas en la sala Florida de Alfaro, dentro de la XXVI Muestra Nacional de Teatro Cómicos, y mañana a las 19.00 en su Rincón de Soto natal con las entradas agotadas.

«El día en que Bernardo Sánchez y yo la encontramos pensamos que es un filón a explotar dentro de toda la tradición literaria riojana, que nace con Gonzalo de Berceo, que pasa por Bretón de los Herreros, María de la O Lejárraga... –valora Pepe Viyuela sobre una producción que es netamente riojana de principio a fin, desde el autor a su puesta en escena–. Pensamos que había que incorporarlo y hacerlo visible. Y creímos que el teatro es una muy buena herramienta y plataforma para poner de nuevo en valor a este personaje».

Como colofón a esta reivindicación de un autor nuestro, la editorial riojana Pepitas tiene previsto publicar un librito en el que se recogerá esta adaptación teatral junto a las músicas que acompañan a la función, todas arregladas por la arpista Sara Águeda, que comparte escena con Viyuela. Una reivindicación teatral que se une a la publicación del IER y a la novela gráfica lanzada por Kabemayor Ediciones en 2005. «Estuvimos cerca de un año trabajando el texto, depurando, limpiando, sin traicionar el espíritu de la novela, más dos meses de ensayo –describe Viyuela sobre la adaptación–. Ahora, a medida que realizamos funciones, seguimos trabajando porque el público nos va guiando por los momentos más brillantes, por los que tenemos que afinar». Y lo hacen con un texto que, pese a contar con más de cuatro siglos sigue teniendo plena vigencia hoy. «Sí... porque los seres humanos no cambiamos. Cambiamos en el entorno físico, en el vestuario, en la cáscara de la almendra... pero no cambia la almendra –reflexiona el actor–. Seguimos teniendo las mismas pulsiones, seguimos siendo igual de buenos y de malos, mezquinos al mismo tiempo que bondadosos, tenemos vanidad, amor, odio... La complejidad del ser humano, en su carácter, en su esencia, no ha cambiado, no sólo desde la época de Gregorio González, sino de nuestros antecesores más remotos. En lo básico, seguimos siendo lo mismo».

Guitón significa vagabundo. Otro sinónimo es juntapuchos. En ese punto, la novela tiene más de mil refranes y proverbios, una riqueza que la adaptación teatral mantiene. «De la misma manera que recuperamos a Gregorio y a Onofre, hay que recuperar la palabra con la que el autor le ha descrito. Hemos intentado mantener ese lenguaje, que la función respire y desprenda un aroma a barroco, a la época en la que se hablaba con otros giros y construcciones verbales que ya no se utilizan pero que reconocemos porque forman parte de nuestro ADN», describe Viyuela.

Junto al lenguaje, vestuario y escenografía, la música es fundamental para el viaje al siglo XVII. Ahí, Sara Águeda hace sonar el arpa, campanas, una zanfona, la vihuela... todo con sonido natural. «Buscamos que se vea tal y como imaginamos que era una representación en el Siglo de Oro hecha por dos cómicos de la legua, por un ñaque que llega a la corrala», invita Viyuela.

