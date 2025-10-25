Octubre Corto de marco social

Ernesto Pascual Sábado, 25 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

A sus siete años, Miguelito sale un día de cacería con su padre y su abuelo, una jornada que le cambiará su vida para siempre. Es el punto de partida de 'Ser un hombre ', dirigido por Lucas Parra, cuyo reflejo sin juicio de la masculinidad tóxica le hizo la noche del sábado merecedor del premio al mejor corto de ficción del 27.º Festival de Cine Octubre Corto de Arnedo.

Conducida por el polifacético Luis Larrodera, el Teatro Cervantes arnedano acogió en la tarde noche de ayer la gala de entrega de premios de una edición con un marcado carácter social de buena parte de los títulos del palmarés de la sección oficial. Acoso, intentos de suicidio, la menopausia, la homofobia o las familias homosexuales son los temas por los que surcan varios de los premiados.

EL PALMARÉS Ficción 'Ser un hombre', de Lucas Parra, dotado de 4.000 euros

Premio del público 'All you need is love', de Dany Ruiz, dotado de 2.000 euros

Animación 'Pobre Marciano', de Álex Rey, dotado de 1.000 euros

Documental 'Metacíclica', de Lydia Zimmerman, dotado de 1.000 euros

Dirección José Luis Lázaro por 'Cólera', 1.000 euros

Aunque escasea en el mundo del corto, la comedia también tuvo su trofeo, como el que mereció al mejor de animación 'Pobre Marciano', de Álex Rey sobre cómo marca el nombre que le dan a un tipo que sueña con cantar. El de mejor documental, 'Metacíclica', de Lydia Zimmerman, presentó la realidad de seis actrices con experiencia a las que no les ofrecen papeles para visibilizar esa realidad de mujeres de mediana edad y los mitos sobre la menopausia.

El público de Octubre Corto también se inclinó por la comedia y otorgó su premio a 'All you need is love', de Dany Ruiz, sobre la influencia que tuvo la visita a Madrid de los Beatles en dos jóvenes que iban para monjas. También el público decidió los premios de dos secciones paralelas: la 'Realidades', sobre cintas de temática social, para 'Marciano García', del riojano Luis Arrojo, sobre un joven con síndrome de down que sueña con ser astronauta; y la de Cortos de Origen Rioja para 'Si no fuera por mí', una historia sobre secretos de una madre y un hijo que comparten las comidas dirigida por Sergi González y el arnedano Diego Pérez González. Por su parte, el Jurado Joven Riojano apostó por 'Pipiolos', de Daniel Sánchez Arévalo, sobre el despertar de la sexualidad en la adolescencia.

Junto a los premios individuales, la gala rindió también ovación al actor Urko Olazábal, que recibió agradecido el Premio Ciudad de Arnedo.

Reporta un error