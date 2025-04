Una noche de himnos del heavy rock

Sanda Sainz Domingo, 27 de abril 2025, 19:49 Comenta Compartir

Después del aplazamiento del concierto de Barón Rojo y Obús del 1 de febrero, este sábado casi cuatrocientas personas disfrutaron con los dos grupos madrileños, referentes de la música heavy en castellano, en la sala Entreviñas de Aldeanueva de Ebro.

Ambas bandas han pisado este escenario riojano en varias ocasiones en los últimos años y esta vez lo hicieron juntas, pero no revueltas. Su música y letras forman parte de la banda sonora de varias generaciones y perduran con el paso del tiempo.

Obús comenzó a las once de la noche y durante una hora y veinte minutos ofreció un espectáculo en que el, además del aspecto musical, primó la puesta en escena con su cantante Fortu Sánchez convertido en protagonista con sus gestos e interactuación y un estado físico y vocal envidiable a sus setenta y un años recién cumplidos (el 23 de abril).

Los temas 'Necesito más', 'La raya', 'El que más', 'Corre mamón', 'Te visitará la muerte', 'Que te jodan' y 'Autopista' se sucedieron de manera contundente y dieron paso a un momento pausado con 'Complaciente o cruel'. Obús siguió con 'Juego sucio' y 'Dinero, dinero', canción en la que Fortu animó a la gente a corearla y se alargó con diferentes añadidos musicales. La brutal 'Prepárate' fue otro instante señalado con el vocalista cantando entre el público, parándose para que los fans se hiciesen fotos con él, subiéndose a la valla de la mesa de sonido y llegando al puesto de venta de productos de la banda antes de regresar al escenario.

En la presentación de los cuatro integrantes de Obús el bajista Fernando Montesinos hizo un guiño a Motorhead con parte de 'Ace of Spades' y Fortu se puso a tocar la batería mientras Carlos Mirat ofrecía su habitual número de percusión con las baquetas y una escalera de metal. Fortu presentó a su gran compañero de fatigas, el guitarrista Paco Laguna, e hizo el pino en el escenario. Obús continuó con 'Vamos muy bien' y ahí terminó, dejando en el aire el bis previsto en el repertorio de esa noche ('Pesadilla nuclear' y 'La moto').

Después de media hora de cambio de instrumentos, Barón Rojo interpretó diecinueve temas a lo largo de más de dos horas. 'Caballo desbocado', 'Noches de rock and roll', 'Fugitivo' y 'Te espero en el infierno' sirvieron para calentar el ambiente y dar paso a éxitos como 'Tierra de vándalos', 'Larga vida al rock and roll', 'Incomunicación' y 'Hermano del rock and roll' coreados por los presentes con los brazos en alto y entusiasmo.

La banda tocó 'Canon cañón' y 'Concierto para ellos' antes de adentrarse en un mix rockero y otros clásicos de su discografía como 'Con botas sucias', 'Cuerdas de acero', 'Hijos de Caín', 'Resistiré' y la emotiva 'Siempre estás allí' con el público entregado. Los cuatro músicos se despidieron, pero regresaron con 'Barón Rojo' y 'Son como hormigas', un bis que dejó muy buenas sensaciones y al público satisfecho.

Los hermanos Carlos y Armando de Castro (guitarristas y cantantes), el batería Rafa Díaz y el bajista José Luis Morán centraron su concierto esencialmente la música, que motivó la reacción de los asistentes cantando unas letras que saben de memoria.

