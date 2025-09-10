MUTE alza el vuelo con La Banda

Estíbaliz Espinosa Logroño Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

MUTE, el Festival de teatro gestual de La Rioja, estrena hoy su segunda edición, y lo hace por todo lo alto. Porque es precisamente en las alturas, y también a ras de suelo, donde se desenvuelve la compañía navarra La Banda con sus sorprendentes espectáculos abiertos al circo, el teatro físico y la música.

Hoy, La Banda estará en Logroño con 'Yûgen', un concepto oriental que nos conecta con el sentido más profundo de la belleza del universo, y con lo más profundo de nuestro sentimientos y pensamientos para invitarnos a la reflexión.

Su propuesta levanta el telón de MUTE a partir de las 20.30 horas en la Biblioteca de La Rioja (con entrada a 8 euros y recomendada a partir de los 10 años). Allí se darán cita tres almas, las de Nano Napal, Gaspar Illoro e Izaskun Lasarte, que buscan romper los muros de la sociedad actual (las rutinas, las prisas, las tecnologías...) y así reconectarse con el sentido de su esencia.

La Banda Teatro Circo, que hace tres semanas ya pasó con el mismo espectáculo por Canillas de Río Tuerto de la mano de Escenario Vivo, es una compañía comprometida con un trabajo escénico donde la improvisación e investigación de nuevos lenguajes son los pilares de su proceso creativo. Busca desafiar los límites establecidos, adentrarse en lo desconocido y dar vida a un universo propio en el que sumergir al espectador.

Hasta el domingo 14

Con esta 'banda' abre MUTE su segunda edición, que se prolongará en la capital riojana hasta el próximo domingo, día 14 de septiembre, con los espectáculos de siete compañías procedentes de distintos puntos de España. El festival promovido por la compañía El Perro Azul, pretende así celebrar el teatro gestual y la diversidad escénica contemporánea, donde cabe tanto el circo como la danza, los títeres, la música y el teatro de actores.

En su apretado programa figuran otras propuestas circenses como 'Mute' de los vascos Orain-bi o 'Xpectro' de los andaluces Zen del Sur (ambas programadas el día 12); el teatro de títeres y objetos 'Vida' del aragonés Javier Aranda (11) y 'Trashhh!!! de la compañía catalana Zero en Conducta (14); el espectáculo de danza-teatro 'tÁ' de los cántabros Escena Miriñaque (13) y, para cerrar el festival, la compañía local El Perro Azul presenta 'Ocupado' (día 14).

