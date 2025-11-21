El monstruo que habita en Ana Rujas

Escena de 'La otra bestia', de Ana Rujas, con vídeo simultáneo a la acción teatral.

Sara atraviesa una crisis vital y de pareja. La relación con Marc se ha deteriorado y ella se siente perdida y distanciada de sí misma. Como una representación de su lado oscuro, su alter ego, una criatura habita dentro de ella y se manifiesta a través de sus pensamientos y acciones más violentas y contradictorias: es 'La otra bestia'.

Los datos 'La otra bestia'

Autoría Ana Rujas

Dramaturgia y dirección José Martret y Pedro Ayose

Intérpretes Ana Rujas, Joan Solé y Teo Planell

Videografía Alicia Aguirre

Producción Come y Calla

Teatro Bretón 20.00 horas

46 º Festival de Teatro de Logroño

La polifacética actriz y creadora madrileña Ana Rujas es la autora y protagonista de este drama, que se representa en el Teatro Bretón (a las 20.00 horas) dentro del Festival de Logroño. Pedro Ayose y José Martret dirigen la obra, con Joan Solé y Teo Planell completando el elenco y una videocámara reproduciendo simultáneamente la acción teatral.

El montaje se presenta como un laboratorio íntimo en el que se mezclan teatro, poesía, ficción y autobiografía. Un espectáculo multidisciplinar a partir de textos directos y afilados en los que Rujas hace un ejercicio confesional, una exploración de su lucha interior que expande al público a través del lenguaje dramático para golpear fuerte el bajo vientre.

Autora de teatro, cine y televisión, Ana Rujas ha escrito 'Cardo' con Claudia Costafreda (Premios Feroz 2022 a la mejor actriz protagonista y a la mejor serie dramática, categoría en la que también obtuvo el Ondas). Como dramaturga, es coautora de '¿Qué sabes tú de mis tristezas?' (2018) y también ha escrito junto a Bárbara Mestanza 'La mujer más fea del mundo' (estrenada en el Pavón Teatro Kamikaze en 2019). Y en el contexto editorial, firmó para Lucía Carballal el epílogo de 'Los pálidos' (2023).

'La otra bestia' es su primer texto publicado como libro (Aguilar); «un texto poético, poderoso y doloroso al mismo tiempo, sobre las reflexiones de una mujer que intenta sobrevivir a su herida». Una obra existencial en contante búsqueda de sentido en la que –como explica– «la imposibilidad de la escritura, el fracaso de la identidad y la necesidad de encuentro devuelven al escenario la importancia del 'yo es otro' de Rimbaud» y que recuerda «la necesidad de redención a través del arte y cómo el espíritu creador puede domesticar la monstruosa animalidad que nos posee».

Estrenada en enero en Matadero, 'La otra bestia' es esa criatura que habita dentro de Ana Rujas, «que nos mira detrás de sus ojos, con voz ronca y cuchillo entre los dientes, preparada para apuñalarnos por la espalda». Como una letra escarlata: «Nadie puede escapar de uno mismo ni tampoco del monstruo incontrolable que tiene dentro. La feria de las catástrofes y los milagros ha llegado a la ciudad. Pasen y vean».

