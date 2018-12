'Memoria última' de Roberto Iglesias

Poetas provincianos

Somos poetas de provincia, de ciénaga y penitencia, nosotros somos provincianos empapeladores nativos de una brutal desgarradura; ajusticiamos los crepúsculos y la opacidad de la noche; sangramos el amanecer de nuestro espanto paraíso y el turbio grito del silencio. Somos poetas provincianos, de escalofrío y de intemperie; provincianitos españoles mínimamente compasivos mínimamente enamorados de recordatorios de fulgores; vivimos en la cruz de España; inquilinos atenazados; tan extranjeros familiares.

Somos poetas sin jardín, nocturnamente acomplejados, alucinados permanentes de una caricia disponible; lloramos la vida recóndita en medio de estos infernales y la cisura paulatina del corazón y su estallido. Somos los locos bendecidos, los tontos locos educados en olores de sociedad, los mirlos negros de provincias, peones de la poesía, no ingenieros, no arquitectos, no maestros de versos eternos, poetas provincianos sólo como curas de aspecto humano.

Somos poetas imperfectos, cicatrizados amadores, huérfanos de músicas lunas, de agonizantes floripondios, pero puros éticamente, históricamente veraces, escribiendo a nadie poemas con la misma melancolía de los cautivos de la muerte. Nosotros somos los malditos provincianitos españoles, apolitizados poetas de misericordias pupilas, con abrigados lutos dentro y musa cruel ensimismada. No volverán las golondrinas, aquella espantosa dulzura, ni volverá la primavera; somos poetas de provincia, de telaraña y de derrota, ciertamente irreconocibles en la sima de los olvidos.

[Publicado en 'Ático de poesía riojana', 1977, publicación del Aula de Poesía del Insituto de Estudios Riojanos]