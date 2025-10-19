Maribel Verdú, a través del Rafael Azcona

Ernesto Pascual Domingo, 19 de octubre 2025, 09:06 Comenta Compartir

La María Jesús de 'El año de las luces' (1986) con la que se adentró en el cine a los quince años, la oscarizada Rocío de 'Belle Époque' (1992), la Marta de 'Soldadito español' (1988), la Areusa de 'La Celestina' (1996) o la Elena de 'Los girasoles ciegos' (2008) se subieron en la tarde de ayer al escenario del Teatro Cervantes de Arnedo. Todas ellas fue Maribel Verdú desde las letras plasmadas para diferentes directores por el guionista riojano Rafael Azcona. A todas les dio vida. Y desde ellas el Festival de Cine de Arnedo Octubre Corto le reconoció ayer con el Premio Rafael Azcona. Constituido en 2006 de la mano del propio Azcona, este premio honorífico busca reconocer la labor de una persona del séptimo arte vinculada con La Rioja o con el guionista.

«Azcona estaría contentísimo de ver aquí a Maribel Verdú, la única persona que bailó con él», introdujo Bernardo Sánchez al público que prácticamente llenó el Cervantes. «Era su actriz predilecta», le presentó Luis Alegre. «Tuve la suerte de tomar el aperitivo de los domingos con él durante años. Me quería mucho... Me decía que tenía muchas Rafaelas Aparicio dentro. Y Rafaela nunca dejó de trabajar», sonrió Verdú, que compartió recuerdos de su amistad con Azcona, como su apoyo a su carrera teatral, su enorme humor... También tuvo cariñosas palabras a su amiga de raíces arnedanas, Aura Garrido. «Me gusta quedarme con cosas para siempre. Tengo varias hermanas gemelas y Aura Garrido es la más pequeña», le sonrió en uno de los momentos emotivos de la gala.

Tras entregar su primer premio, Octubre Corto se adentra hoy en un domingo intenso, con la inauguración de la tercera exposición de su programa y la proyección de su segunda sección oficial, Realidades.

Comienza la jornada en el Teatro Cervantes a las 11.30 con la inauguración de la muestra del trabajo de la diseñadora de vestuario de la zaragozana de padres pradejoneros Arantxa Ezquerro, ganadora de un Goya con 'La virgen roja'. Además de la exposición, habrá una clase maestra sobre confección de vestuario para el séptimo arte y una sesión de cortos con 'El padre bueno' (Aragón, 2023), de Jorge Cañada, y 'Huracán' (Aragón, 2025), de Saúl Gallego.

La tarde hará honor al cartel de esta edición al proyectar el clásico de Tim Burton 'Eduardo Manostijeras'. Será con entrada gratuita desde las 17.30 con una sesión pensada especialmente para niños y sus familias.

En el atardecer, desde las 20.30, el Octubre Corto proyectará la novena edición de Realidades, la sección que, en colaboración con Cáritas, premia cintas de temática social. Siete pasarán por la pantalla del Octubre Corto para que su público vote para elegir el ganador.

Reporta un error