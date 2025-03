Mapas artísticos para un viaje interior

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 20 de marzo 2025, 17:57 Comenta Compartir

Laura Andreoni, Alba Bottazzi y Marcela D'Alessandro son tres artistas argentinas, también docentes, amigas y grandes admiradoras del poeta y músico Luis Alberto Spinetta, de quien han tomado prestada la estrofa 'Patas de muebles de bronce' (de la canción 'Jugo de lúcuma') para dar nombre a su proyecto artístico conjunto.

Un proyecto del que estos días dan buena cuenta en la exposición que se acaba de inaugurar en la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño (hasta el 22 de abril, de 17.00 a 22.00 horas) con el título 'El viaje es hacia adentro', y en la que cuentan con el joven logroñés Mateo Patón como artista invitado.

El 'viaje' al que alude la muestra es el de una búsqueda interior. «Uno tiene que darse un poquito de tiempo para mirar hacia adentro y no buscar tanto las respuestas fuera, porque cuando nos ponemos en silencio y escuchamos el corazón surgen respuestas que no se pueden negar; el corazón no miente». Así se expresaba este jueves en la inauguración de la exposición Alba Bottazzi, la única de las tres autoras que reside en Logroño. Trabaja en la calle Laurel, de donde ha obtenido los metros de tickets de compra que se descuelgan de su instalación para animar al espectador a aparcar el consumismo y, en su lugar, hacer otras cosas que nos proporcionen placer.

Marcela cose palabras sobre tela y utiliza viejas postales y objetos cargados de memoria (baúles, cofres, cajones) para construir nuevos mundos. Laura, por su parte, reescribe historias a partir de revistas de interiorismo y de libros que, en ocasiones, encuentra en la calle.

Los objetos en desuso cobran así nuevas vidas y significados –vinculados a la belleza, la memoria y la poesía– tras pasar por las manos de estas tres artistas, que en esta ocasión comparten 'viaje' con Mateo Patón.

A través de la imagen y la fotografía, y utilizando técnicas como el bordado o el linograbado, Patón conversa en clave poética y explora el tiempo no lineal.

Reconoce Bottazzi que la incorporación del artista riojano en este proyecto ha sumado una mirada «nueva y fresca» a la exposición, la primera de 'Patas de muebles de bronce' en la capital riojana, donde se asienta una de sus tres patas: Alba Bottazzi.

