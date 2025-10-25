En las manos virtuosas de Zacharias

El pianista alemán Christian Zacharias, en concierto en el Festival de Música y Danza de Granada.

Pianista de culto alejado de los previsibles caminos trillados. El alemán Christian Zacharias (nacido en India en 1950), desde hace décadas uno de los solistas más apreciados por los melómanos, abre este domingo (a las 20.00 horas) la temporada de música clásica en la Sala de Cámara de Riojafórum, una temporada que incluye otros dos conciertos de gran nivel: la Orquesta de Cámara Philarmonia Frankfurt con el trompeta y fliscorno ruso-israelí Sergei Nakariakov (el 29 de noviembre); y la LGT Orquesta Jóvenes Solistas de Londres bajo dirección artística del violinista Alexander Gilman (10 de enero).

Zacharias, defensor de un pianismo sin excesos ni poses, un estilo genuino, preciso y libre que ha marcado sus señas de identidad tanto en los escenarios como en los estudios de grabación, destaca además por su elegancia interpretativa, su profundidad musical y un repertorio tan amplio como refinado. En este regreso a los escenarios de Riojafórum ofrecerá un recital excepcional jalonado por algunos de sus compositores de referencia.

CONCIERTOS 26 de octubre: recital de piano de Christian Zacharias (obras de Haydn, Schubert, Couperin, Scarlatti y Poulenc) (a las 20.00 horas), en la Sala de Cámara de Riojafórum

29 de noviembre: concierto de la Orquesta Filarmónica de Frankfurt &Sergei Nakariakov (trompeta y fliscorno) (Grieg, Mozart, Chaikovsky y Arban)

10 de enero: concierto de la LGT Orquesta Jóvenes Solistas de Londres (Mozart, Beethoven y Schubert)

«En esta velada –anuncia el programa–, nos invita a un viaje musical a través de distintas épocas y estilos: un programa cuidadosamente elegido que abarca desde la claridad clásica de Haydn hasta el intimismo romántico de Schubert, para luego explorar los contrastes entre el barroco francés de Couperin y el ingenio moderno de Poulenc, sin olvidar el virtuosismo brillante de Scarlatti».

Del primero ofrecerá dos sonatas (en Sol mayor y en Do mayor) intercaladas por 'Momentos musicales' del segundo. Y, tras el intermedio: 'Les moissoneurs', 'Les charmes' y 'Les barricades mystérieuses' de Couperin; la Sonata en do menor de Scarlatti, uno de sus autores predilectos; y varias piezas de Poulenc, 'Mouvements perpétuels', las improvisaciones n.13 y n.15, esta última 'Homenaje a Edith Piaf', Intermezzo n.2 y 'Mélancolie'.

Como se afirma, «cada obra en manos de Zacharias cobra vida con matices y poesía, ofreciendo al oyente una experiencia cercana y emotiva». Su recital –precedido por una charla de Pablo Muro, profesor del Conservatorio de Calahorra (a las 19.00 horas)–, «será una oportunidad única de disfrutar en directo de la maestría y sensibilidad de este artista legendario».

Ampliar El trompetista y fliscorno ruso-israelí Sergei Nakariakov. Igor Aizpuru

La próxima cita será con la Orquesta de Cámara de Frankfurt, dirigida por Juri Gilbo, que, entre otras obras, ofrecerá con el solista Sergei Nakariakov el Concierto para trompa n.4 de Mozart en versión para fliscorno. Y más adelante, la LGT Orquesta Jóvenes Solistas de Londres dará un concierto con partituras de Mozart, Beethoven y Schubert.

Ampliar El violinista Alexander Gilman, concertino de la LGT Jóvenes Solistas de Londres. LGT

Además, la compañía Leonor Gago y la Ópera Nacional de Moldavia representarán 'Nabucco', de Verdi (el 22 de noviembre). Pero hoy la temporada de clásica de Riojafórum comienza en las virtuosas manos de Zacharias.

