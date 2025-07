Once puertas a un agosto de libro En estos tiempos de precipitación quizá podamos regresar ahora a las largas tardes de verano y recorrer uno o varios de los caminos literarios que nos proponen once colaboradores del periódico que aman la lectura

En un modelo de verano que cada vez se olvida más de no hacer nada, de tener horas y horas para aburrirse, ¿dónde quedaron las tardes largas donde quizá sí apetece coger un libro? Uno de aventuras, uno de viajes, una biografía de alguien lejano, algo que no tenga nada que ver con nuestro día a día, una puerta abierta a otro mundo. Hoy proponemos aquí once caminos nuevos.

Nos hemos puesto en contacto con once colaboradores y colaboradoras habituales de este periódico y les hemos pedido una recomendación: un libro para el verano. Podían acercarse a los temas que más dominan o podían alejarse hacia algo diferente y nos han enviado una gran diversidad de asuntos: ficciones, ensayos, un par de grandes clásicos, música, naturaleza, deportes, economía... De todo.

La analista política Lourdes Pérez, como varios de sus compañeros, se ciñe a lo suyo y propone 'El mundo de ayer', un clásico, un libro escalofriante y muy recomendable.

Algunos de nuestros expertos plantean propuestas que no tienen nada que ver con sus temas de siempre. Mikel Ayestarán, con 'Subcampeón', se aleja completamente de Estambul, de Jerusalén... La corresponsal en Bruselas Olatz Hernández nos lleva a Corfú con 'Mi familia y otros animales'. Y Mercedes Gallego, desde Nueva York, regresa a '1984', la obra de Orwell. Quien ya la haya leído puede consultar muchos otros libros más pegados a la vida real del autor, como 'Sin blanca en París y Londres' y 'Homenaje a Cataluña'. Y así, hasta once puertas que también nos invitaron a abrir en el pódcast 'El Amplificador del verano'.

Claudi F. González Editorial Tecnos (2025) 'La ciudad antes del mar'

in duda una de las cosas que más ha golpeado la geopolítica en las últimas décadas ha sido el auge de China. Para entenderlo, un autor español, Claudio F. González, publicó en 2021 'El gran sueño de China. Tecno-socialismo y capitalismo de Estado', que, creo, sigue siendo un libro muy interesante para conocer cómo el gigante asiático ha conseguido su milagro económico», indica Zigor Aldama. «Ahora, ese mismo autor acaba de publicar 'La ciudad antes del mar. Sanghai. Pasado, presente y futuro de China'. Me parece que es un libro igualmente interesante. Quizá me toca más de cerca porque habla sobre la capital económica de China, que ha sido mi casa durante quince años. Es quizá también un poco más interesante para el público en general porque ahonda en historias más allá de grandes planes y grandes números. Creo que es un ensayo muy recomendable para este verano».

Zigor Aldama Analista internacional de LA RIOJA

Leia Guerriero Editorial. Anagrama (2019) Opus Gelber. Retrato de un pianista

l libro que recomienda Alberto Frutos «cuenta la historia prácticamente completa del argentino Bruno Gelber, que está considerado uno de los cien mejores pianistas del siglo XX. Narra su infancia, la manera en la que se desarrolla su pasión por el instrumento y también sus historias más personales, la manera en la que evoluciona, de una forma muy introspectiva y muy hermosa», destaca el colaborador.

Bruno Gelber tuvo una infancia con grandes complicaciones médicas, padeció de poliomielitis y pasó un año en la cama. Sus padres le adaptaron un piano para que no parase de tocar.

«Leila Guerriero me parece una de las mejores escritoras de la actualidad. Recomiendo cualquiera de sus libros, pero aquí despliega una manera completamente distinta y deslumbrante de acercarse a la música desde una perspectiva cerebral, pasional, emotiva, intelectual, desde todos los puntos de vista y siempre deslumbrante».

Alberto Frutos Periodista musical

Dario Ferrare Libros del Asteroide (2023) 'De acabó el recreo'

i recomendación es esta obra de Dario Ferrari. Tiene 400 páginas, pero se lee con la frescura de un tinto de verano al sol», asegura Cristina Cándido.

Dario Ferrari es un joven escritor nacido muy cerca de Pisa, en la Toscana, en 1982, en plenos años del plomo en Italia. Esta novela de historias dentro de historias se ha llevado un buen número de premios.

«Por qué me ha gustado? 'Se acabó el recreo' empieza como una divertida historia de millennials, a partir de la precariedad laboral de un estudiante doctorado, pero poco a poco va transformándose en una novela compleja y ambiciosa a medida que lo que iba a ser una tesis anodina sobre un autor a priori mediocre termina conectada a los años del plomo en Italia por el terrorismo de la extrema izquierda de los setenta. Es perfecta para esta época del año porque es un viaje a la Toscana, pero también a París y, sobre todo, a cómo, como sociedad, lidiamos con la memoria histórica. Espero que os guste».

Cristina Cándido Periodista de Economía de Colpisa

Gerald Durrelle Editorial. Alianza Editorial(1956) 'Mi familia y otros animales'

eer es quizás una de las mejores formas de salir de lo cotidiano y escapar de la realidad. El libro 'Mi familia y otros animales' del escritor y naturalista Gerald Durrell me ha salvado en las tardes lluviosas y grises de Bruselas. Durante los años treinta, una familia pintoresca de origen inglés, los Durrell, se mudan a la isla griega de Corfú, donde el hijo pequeño empieza a explorar la isla y sus animales, y la familia vive todo tipo de aventuras y desventuras. Es una novela muy luminosa, llena de anécdotas divertidas y sobresale por su capacidad de descripción de los personajes y de los paisajes salvajes de Corfú y de sus animales, que es lo que acaba atrapando al lector».

«La historia se popularizó a raíz de la serie de televisión que se hizo basada en estos libros, que contienen un nivel de detalle inmenso, desde los paisajes y las casas por las que van pasando los Durrell hasta las tradiciones de la isla y sus gentes».

Los libros están disponibles en varios formatos, en Alianza Editorial, para quienes quieren, como Olatz Hernández, alejar la mente de la actualidad y volver a la naturaleza.

Olatz Hernández Corresponsal de LARIOJA en Bruselas

José Avello Editorial. Alfaguara (2001) 'Jugadores de billar'

engo un amigo que se acaba de jubilar y se ha ido a vivir a una aldea pequeña en Galicia. Raramente me llama, pero hace unos días me llamó porque había terminado un libro y quería recomendármelo. Se llama 'Jugadores de billar', de 2001, de un autor, José Avello, muerto hace diez años, asturiano, que también publicó una novela fantástica, parece ser, porque no la he leído, 'La subversión de Beti García'. Será la próxima».

«Esta es 'Jugadores de billar'. Yo utilizo el verano para tapar huecos, para cubrir aquellas cosas que no pude leer o ver, o exposiciones a las que no pude asistir cuando tocaba. En el verano intento huir de la obligación de la actualidad, y esta elección está siendo un acierto».

«Son 633 páginas de una historia de generación, alrededor de los años 90, de cuatro amigos y todo lo que eso supone de relaciones, ambiciones, fracasos, deseos, frustraciones, magníficamente bien escrita, es pura literatura. José Avello era un maestro y yo he tardado un montón de años en descubrilo. Se ha dicho que podría ser 'La Regenta' del siglo XX-XXI. Y alguien la ha comparado con 'Romanticismo', de Manuel Longares, una novela imprescindible, o 'Crematorio' de Rafael Chirbes, otra semejante. Yo estoy absolutamente sumergido».

José Ángel Esteban Guionista, productor de audio y director

Robert T. Kiyosaki Debolsillo (1997) 'Padre rico, padre pobre'

ecomiendo aprovechar el tiempo libre para engordar nuestra cultura financiera a través de la lectura. Sé que la economía puede ser un tema que genere más bien pereza. Mi recomendación es empezar con 'Padre rico, padre pobre', de Robert Kiyosaki. Es todo un clásico en el sector y prácticamente un 'best seller', pero que puede servir de punto de partida para cogerle el gustillo a esto de las finanzas. Es verdad que ahora hay mucho catálogo para encontrar consejos de grandes gurús financieros, pero este libro me gustó especialmente porque es de fácil lectura y, más allá de complejos conceptos financieros, la principal conclusión que extraje de su lectura fue la importancia de comprender cómo funciona el dinero y cómo se debe trabajar para que te vaya bien con él».«A través de anécdotas y supuestas experiencias de vida, que nunca se ha sabido si fueron reales o no, Kiyosaki ofrece la visión de dos padres de familia, uno con una economía muy boyante y otro más humilde. Y aborda uno de los grandes problemas de la actualidad, a pesar de que el libro es de finales de los 90, y no es otro que el sistema educativo, que no prepara a las personas para manejar su dinero de manera efectiva, lo que lleva a mucha gente a luchar con problemas económicos a lo largo de su vida».

Clara Alba Periodista de Economía de Colpisa

José de León Hernández Ediciones Remotas (2024) 'La cultura del volcán'

o voy a recomendar un 'best seller' ni un libro de este año, sino uno de 2024, que trata de cómo Timanfaya cambió la historia de Lanzarote. He venido recientemente de esta magnífica isla y he vuelto a quedar asombrado por los volcanes y por cómo la población y la isla han vuelto a salir adelante después de aquellas erupciones del siglo XVIII del Timanfaya».

«El libro indaga en cómo esa isla se perdió bajo los campos de lava, pero también relata cómo esa población se acercó al nuevo y áspero territorio volcánico para tener un proceso de adaptación que ha deparado formas culturales únicas, tanto que toca el patrimonio material, como la agricultura, la pesca y la ganadería, y el inmaterial, esos modos de vida que cambiaron la religión, el lenguaje, las leyendas e incluso la propia imagen de la isla. Un libro que me fascina y que cuenta historias que muchas veces perdemos cuando nos acercamos a esas playas paradisíacas de Lanzarote».

Es la recomendación de José Antonio González para conocer Lanzarote, la isla de Saramago, de César Manrique, del vino volcánico de la Malvasía, de la librería El Puente, en Arrecife, a la que le pusieron muy buen nombre.

J. Antonio González Periodista de Economía y M. Ambiente

Stefan Zweige Editorial. Acantilado (1942) 'El mundo de ayer. Memorias de un europeo'

iempre es difícil elegir un libro entre los muchos que amamos o podemos amar. Pero, si tuviera que escoger uno relacionado con una de las cosas que a mí también más me gustan en la vida, que es la política y la buena política, me quedo con una obra maestra, a mi modo de ver, que es 'El mundo de ayer', las memorias de Stefan Zweig, uno de mis escritores predilectos y un libro que es un retrato enormemente certero y también enormemente desolador de cómo podemos perder las cosas buenas de la vida, desde lo más cercano, lo más íntimo, lo más doméstico, a la libertad que acoge todo eso, porque nos dejemos arrastrar por el sectarismo, por la exclusión del otro, por el odio al diferente y por todo aquello que arrasó Europa en las dos grandes guerras mundiales de un siglo XX que fue absolutamente atroz».«Es un recordatorio, insisto, muy certero de todo lo que podemos perder por no cuidarlo, por no pelearlo, por callarnos y por dejarnos arrastrar por la intolerancia más atroz. Y este libro es pie para otros cuantos del autor. Léanse, por ejemplo, las biografías de Fouché (1929) o de María Antonieta (1932)».

Lourdes Pérez Analista política de Colpisa

Ander Izaguirre y Zuhaitz Gurrutxaga Editorial Libros del KO (2023) 'Subcampeón'

unque Mikel Ayestarán ha publicado hace poco 'Historias de Gaza' en Ediciones Península, la recomendación que ha escogido no tiene nada que ver con sus temas de siempre. «Mi recomendación es el libro 'Subcampeón', escrito por Ander Izaguirre y Zuhaitz Gurrutxaga, a cuatro manos. Es una autobiografía, muy cruda y honesta, pero también llena de toques de humor de Zuhaitz Gurrutxaga, una persona que conocemos por su paso como futbolista de Primera División en la Real Sociedad, pero también porque ha sido músico, actor de teatro, monologuista, presentador de televisión, y ahora también escritor». «Es una historia, una vida, que yo creo que hay que leer, en un mundo en el cual tenemos el fútbol tan idolatrado y nos damos cuenta de que puede tener un lado oscuro, el precio de la salud mental que pagan algunos futbolistas, como le ha pasado a Zuhaitz. Está escrito como los ángeles, como escribe Ander Izaguirre, y es muy necesario para poner los pies en el suelo en estos momentos en los que nos pensamos que los futbolistas son dioses».

Mikel Ayestarán Corresponsal de LARIOJA en Oriente Medio

george Orwell Editorial Debolsillo '1984'GEORGE ORWELL

stoy releyendo este verano la famosa novela de George Orwell '1984', porque a veces la ficción ayuda a entender la realidad mejor que cualquier ensayo. Y el segundo mandato de Trump tiene demasiados ecos de esa novela distópica, desde su Ministerio de la Verdad, a los cigarrillos de la victoria, pasando por esa neolengua que en realidad es una manipulación del lenguaje para alterar la realidad».«Aquí el Gobierno habla de pacificar ciudades, cuando en realidad lo que hace es desplegar tropas. En el mundo de Orwell, la guerra es la paz y en el de Trump, la consigna es la 'paz a través de la fuerza'. Cambia un poquito el lema con la misma lógica, que la violencia se presenta como garantía del orden. Y qué me dices de los dos minutos de odio de Orwell que hoy son ciclos constantes de indignación en las redes sociales, en mítines y tertulias y pódcast. Orwell no escribió '1984' como una profecía, sino como una advertencia y, a veces, para entender el presente, conviene volver a los clásicos, sobre todo si incomodan».

Mercedes Gallego Corresponsal de LARIOJA en Nueva York

Julio Camba Editorial. Libros del KO (2013) 'Maneras de ser periodista'

ecomiendo 'Maneras de ser periodista', de Julio Camba. Yo lo tengo siempre junto al ordenador a ver si así, por ósmosis, se me pega algo de este cronista gallego. Pero que nadie se asuste, porque no es un libro solo para articulistas, sino para cualquiera que desee leer una combinación perfecta de ingenio, de ironía y de oficio. Además es un libro perfecto para llevarlo en la maleta, porque es pequeño, apenas ocupa espacio y pesa muy poco, aunque lo cierto y verdad es que a los que nos dedicamos a esto de darle a la tecla nos pesa, y mucho, no poder escribir como Julio Camba».Precisamente, Leila Guerriero decía en una entrevista el otro día que los libros largos están muy bien, pero que las columnas de opinión son como hacer la zeta del Zorro, chas, chas, chas, y ya lo tienes que haber dejado todo claro. Así hace también Rosa Palo con las suyas en las páginas y en la web de Diario LARIOJA.

Rosa Palo Articulista de Colpisa y de LARIOJA