De Haendel a Tina Turner pasando por La Rioja

J. Sainz Jueves, 10 de julio 2025, 07:39 Comenta Compartir

La Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE suena cada vez más y mejor en La Rioja. Después de sus recordadas actuaciones en años anteriores, la formación musical del ente público regresa para ofrecer este fin de semana cuatro conciertos en la apertura del festival Escenario Vivo de verano y uno más en Riojafórum, un tributo a Tina Turner con Ruth Lorenzo como cantante solista. Serán dos días de géneros muy variados, desde Haendel a 'la reina del rock' pasando por cuatro escenarios riojanos.

El Monasterio de Santa María de San Salvador, en Cañas, y el Convento de San Francisco, en Santo Domingo de la Calzada, acogen las dos citas de este jueves (a las 19.00 y 20.30 horas respectivamente) con dos formaciones diferentes de la Orquesta y Coro interpretando 'El poder del amor en las óperas de Haendel' en el primer caso y 'Concierto Misa Tango' en el segundo.

PROGRAMA ESCENARIO VIVO Jueves 10 de julio

Cañas: 'El poder del amor en las óperas de Haendel', solistas de la Orquesta y Coro de RTVE; Monasterio de Santa María de San Salvador (19.00 horas)

Santo Domingo de la Calzada: 'Concierto Misa Tango', de Martín Palmeri, Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE; Convento de San Francisco (20.30 horas)

Viernes 11 de julio

San Millán de la Cogolla: 'Grandes Sextetos de Cuerda', de Dvorák y Brahms, Yulia Iglinova, David Mata (violines), María Cámara, Alicia García Arroba (violas), Irina Comesaña y Javier Albarés (violoncellos), de la Orquesta de RTVE; Monasterio de San Millán de Yuso (12.30 horas)

Santo Domingo de la Calzada: 'Rossiniana', Grupo Ensamble Hispania de la Orquesta de RTVE; Convento de San Francisco (20.00 horas)

Sábado 12 de julio

Villaverde de Rioja: 'Música tradicional y de raíz', Ojaluna; plaza Santa Catalina (12.00 horas)

Baños de Río Tobía: 'Al compás de zarzuela', CLA Pepe Eizaga; iglesia San Pelayo (20.00 horas)

Domingo 13 de julio

Badarán: 'Paseo botánico', La demanda Botánica (10.00 horas); y 'Grietas', Alba de Miguel; guardaviñas (12.00 horas)

El programa lírico sobre el compositor germano-británico que podrá escucharse en Cañas contiene una selección de arias de las óperas 'Orlando', 'Giulio Cesare' y 'Alcina', además de la canción titulada 'Oh sleep, why dost thou leave me?'. La cantante Raquel Albarrán (soprano) estará acompañada por Carlos Serna, Ángel Ruiz (violines), Alicia Calabuig (viola), Irina Comesaña (violonchelo) y Sara Erro (clave).

En Santo Domingo, donde hace un año ofrecieron un memorable 'Requiem' de Mozart, la Orquesta Sinfónica y Coro, de nuevo bajo la dirección de Marc Korovitch, interpretarán esta vez 'Misa Tango', del argentino Martín Palmeri. Se trata de una composición de 1996, originalmente llamada 'Misa a Buenos Aires', para mezzosoprano, coro mixto, cuarteto de tango y orquesta de cuerdas.

Sextetos y Rossini

Mañana, viernes, además del concierto en Riojafórum, habrá otras dos citas también dentro de Escenario Vivo: 'Grandes Sextetos de Cuerda' en el Monasterio de San Millán de Yuso (a las 12.30 horas); y 'Rossiniana', de nuevo en el Convento calceatense de San Francisco (20.00 horas).

La primera la protagoniza el conjunto de cámara formado por Yulia Iglinova, David Mata (violines), María Cámara, Alicia García Arroba (violas), Irina Comesaña y Javier Albarés (violoncellos), que ejecutarán sendos sextetos de Dvorák y Brahms.

Y en la segunda, el grupo Ensamble Hispania, perteneciente a la Orquesta y Coro de RTVE y compuesto por Galyna Gurina (soprano), Ekaterina Antipova (me-zzosoprano), César Arrieta (tenor), Carmelo Cordón (barítono) y Alberto Álbarez (pianista), interpretará una selección de Gioachino Rossini.