Cuando Isabel Coixet dirigió su primera película, se podían contar con los dedos de una mano las mujeres que lo habían conseguido antes que ella. Desde entonces no ha dejado de crecer como cineasta, hasta convertirse en una de las miradas más valiosas del cine de autor contemporáneo y en un referente fundamental para las nuevas generaciones de directoras que han renovado el cine español».

Así lo afirma el también director Santiago Tabernero, autor de 'Las gafas de Isabel Coixet', un hermoso retrato cinematográfico de su amiga y colega que ha realizado para el espacio 'Imprescindibles' de La 2 de TVE. El documental ha sido seleccionado para su estreno en la 70.ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que precisamente arrancará el 24 de octubre con 'Tres adioses', de la directora barcelonesa. Realmente una imprescindible.

«Han hecho falta más de tres décadas para quebrar el paradigma –añade Tabernero–, y aunque se trata de una tendencia global, nadie duda de que en España la influencia de Isabel Coixet ha sido decisiva. No solo por su trayectoria ejemplar, que la acredita internacionalmente, también por su activismo feminista, y su apoyo decidido a las nuevas cineastas».

Su filmografía, dice, incluye «un puñado de títulos que ya son clásicos modernos del cine español»: 'Demasiado viejo para morir joven' (1989), 'Cosas que nunca te dije' (1996), 'A los que aman' (1998), 'Mi vida sin mí' (2003) y 'La vida secreta de las palabras' (2005) son solo los primeros peldaños de una escalera por la que Coixet ha ido ascendiendo hasta alcanzar el Premio Nacional de Cinematografía (2020), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, dos Goya a la mejor dirección o la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Pero en su semblanza, Tabernero no repara tanto en reconocimientos oficiales como en 'su mirada', en esas gafas tan especiales. 'Las gafas de Isabel Coixet' se propone como «una mirada panorámica» sobre su filmografía, pero también como «un retrato íntimo». Conoceremos así a la Coixet que acude a la óptica para hacerse una revisión mientras reflexiona sobre puntos de vista, la que comparte recuerdos de infancia con su madre, la que regresa al cine Texas donde forjó su cinefilia, la que graba una nueva entrega de su programa para Radio Nacional, la que charla con sus amigos o pasea con su pareja por las calles de Montolieu...

«Un documental íntimo –explica su autor–, que invita al espectador a ponerse esas gafas con montura de fantasía que han terminado convirtiéndose en un rasgo distintivo del personaje, para poder ver el mundo según Isabel Coixet».

En la reconstrucción de esa mirada intervienen jóvenes cineastas como Clara Roquet, Alauda Ruiz de Azua y Paula Palacios; intérpretes que la conocen bien como Leonor Watling y el riojano Javier Cámara; productoras decisivas en su filmografía como Esther García y Marisa F. Armenteros; las directoras de fotografía Bet Rourich y Teresa Medina; la escritora Laura Ferrero, y figuras clave de su entorno más íntimo como su madre, Victoria Castillo, su pareja sentimental Reed Brody y su amiga Cristina Andreu.

'Nadie quiere la noche' (2015), 'La librería' (2017), 'Nieva en Benidorm' (2020) o 'Un amor' (2023), rodada en La Rioja, son algunas de las últimas películas de esta artista audiovisual, pero también de la palabra escrita y hablada. Como recuerda Tabernero, «acaba de cumplir 65 años y posiblemente esté en el mejor momento de su vida, personal y profesional».

Un tiempo de madurez lleno de proyectos, como la serie para el canal ARTE 'Alguien debería prohibir los domingos por la tarde', donde reinventa sus días de estudiante en la Sorbonne de París, o la adaptación de la novela póstuma de Michela Murgia 'Tres adioses'. Y nuevas aventuras artísticas, como la exposición de collages 'Aprendizaje en la desobediencia', exhibida en el Museo Thyssen de Madrid, dentro de PHotoEspaña 2025.

Todo ello se cuenta en esta película a través de otra mirada muy personal, la del cineasta riojano, que firma así su jubilación en RTVE después de una larga carrera detrás de programas icónicos como 'Versión española' (1998). Le espera su otra pasión, la de guionista y director de cine, que ya ha dado frutos como 'Vida y color' o 'Presentimientos'. Las gafas de Santiago Tabernero.

