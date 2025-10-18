Romeos y Julietas en Oriente Medio

Elenco de 'Todos pájaros', con Vicky Peña y Pere Ponce (en el centro), entre otros intérpretes.

Cuenta una leyenda persa recogida por León el Africano que un pájaro que quiso entrar en el mar para ver cómo eran los peces, atraído por lo diferente, se zambulló en el agua y, estando a punto de ahogarse, se convirtió en un ser anfibio. 'Todos pájaros', otra tragedia contemporánea de Wadji Mouawad, autor de la inolvidable 'Incendios', llega hoy al Bretón dentro del Festival de Teatro (a las 20.00 horas) de nuevo de la mano de Mario Gas y un amplio elenco encabezado por Vicky Peña.

Antes de convertirse en uno de los dramaturgos más aplaudidos en la actualidad, precisamente con 'Incendios' (que en Logroño pudo verse en 2016), el canadiense de origen libanés fue un niño de la guerra de aquel país, por eso, aparte del talento de su escritura, tiene la doble autoridad para engarzar el conflicto interminable de Oriente Medio con su particular teatro de tragedias clásicas en nuestros días.

La función 'Todos pájaros'

Autor Wadji Mouawad

Dirección Mario Gas

Intérpretes Vicky Peña, Pere Ponce, Candela Serrat, Aleix Peña, Miralles, Chema de Miguel, Anabel Moreno, Lucía Barrado, Juan Calot, Nuria García y Pietro Olivera

Teatro Bretón 20.00 horas

46 º Festival de Teatro de Logroño

'Todos pájaros' parte de un peculiar 'Romeo y Julieta' en Oriente Medio. Un científico alemán de origen judío permanece en coma en un hospital, víctima de un atentado. Su pareja es una americana de origen árabe y alrededor de esa habitación desfilan familiares del paciente que componen un repertorio de conflictos personales con el conflicto histórico siempre de fondo.

La obra original, que fue estrenada por su autor en el Teatro de la Colline de París en 2017, se ha puesto terriblemente de actualidad en los dos últimos años con el trasfondo de los atentados de Hamás de octubre de 2023 y el genocidio perpetrado por Israel en Gaza desde entonces hasta el actual alto el fuego.

Mario Gas, que ya dirigió magistralmente 'Incendios', se puso al frente de este nuevo proyecto de la productora Pilar de Yzaguirre y estrenó la versión española en los Teatros del Canal de Madrid el pasado diciembre con un largo reparto: Pere Ponce, Candela Serrat, Chema de Miguel, Aleix Peña Miralles, Anabel Moreno, Lucía Barrado, Juan Calot, Nuria García y Pietro Olivera completan el elenco junto a Vicky Peña.

En principio su papel estaba pensado para Núria Espert, que ya protagonizó 'Incendios', pero tuvo que abandonar los ensayos por una dolencia transitoria. Peña, otra leyenda de las tablas, que iba a interpretar otro personaje, aceptó sustituirla «con placer y responsabilidad».

Según gas, «todo es una metáfora terrorífica del desentendimiento que hay entre los seres humanos, las identidades perniciosas, las paradojas de quererse y despreciar al otro, las luchas de poder, los cuchillos clavados en gargantas individuales y colectivas a lo largo de generaciones».

«Mouawad –añade el director– no es un autor de 'agitprop' (agitación cultural) ni didáctico. Tiene vocación de explicar la historia narrativamente con un lenguaje potente, a veces metafórico, envuelto en un clima poético. Pero al mismo tiempo entra muy duramente a partir de lo que él conoce como libanés en un mundo en conflicto, por su vida errante».

En 'Todos pájaros', como en 'Romeo y Julieta', parejas israelo-palestinas están abocadas a que su amor sea imposible y por ello deciden matarse en señal de protesta. «La tristeza espera pacientemente su hora –afirma Mouawad–. Allí estamos».

