El otro mundo de Rioja Filarmonía y Taller Sonoro

Un concierto y un festival para ampliar horizontes. En mayo, Rioja Filarmonía estrenó junto a la orquesta sevillana Taller Sonoro un concierto inspirado en las transformaciones del planeta y en cómo estas condicionan a su vez cambios y movimientos personales. Tras diez años de colaboración ininterrumpida participando en sus respectivos ciclos en las capitales andaluza y riojana, las dos formaciones se juntaron en Sevilla en el XIV Festival de Encuentros Sonoros para el estreno de 'Alter Mundi'. Ahora, como anunciaron entonces, vuelven a reunirse para inaugurar con el mismo programa el XI Festival de Música Contemporánea de La Rioja. Un concierto de otro mundo.

El concierto, en el Museo Würth (domingo a las 12.30 horas), incluye obras de Mirna Everhard (en colaboración con el percusionista riojano Rubén M. Orio), Carmen Asenjo-Marrodán (una obra de encargo) y Joanna Bailie, compositora británica con raíces riojanas.

Conciertos 19 de octubre 'Alter Mundi', a cargo de Rioja Filarmonía y Taller Sonoro, en el Museo Würth (a las 12.30 horas).

21 de octubre 'Contemplaciones', Moser String Quartet, en el Conservatorio Eliseo Pinedo (19.30 horas).

8 de noviembre 'Reflejos 20-21', Plural Ensemble, en La Gota de Leche (20.00 horas).

14 de noviembre 'Orígenes', Grupo Enigma, en el Conservatorio (19.00 horas).

'Alter Mundi', tal como lo explica Jorge Nicolás Manrique, director artístico de Rioja Filarmonía, «es un concierto inspirado en el mundo en el que vivimos, el entorno que nos rodea, que pone el foco en las migraciones y los recuerdos, en el cambio climático y el deshielo de los glaciares... Un mundo en continuo cambio, transformación, mutación; pero también personas en constante evolución».

El programa de esta coproducción consta de tres piezas y su presentación en Sevilla constituyó estreno mundial en el caso de dos de ellas y estreno nacional en la otra. Uno de los estrenos absolutos fue la obra que lleva por título unas coordenadas geográficas, 'N 46° 35' 11' E 8° 23' 17''', una pieza para vídeo, percusión y electrónica de la directora de cine y productora neerlandesa Mirna Everhard en colaboración con el riojano Rubén M. Orio, que explora una de las masas de hielo más accesibles de Europa: el glaciar del Ródano, en Suiza. Incluye material acústico grabado en ese mismo lugar por Orio, percusionista de Rioja Filarmonía.

Estreno mundial fue también 'Terra ignota', obra para instrumentistas y electrónica, un encargo hecho por las dos entidades implicadas a la sevillana Carmen Asenjo-Marrodán, en la cual se hace referencia al término usado en los mapas antiguos para designar regiones no exploradas o no cartografiadas y cómo ese concepto puede ser llevado a la música y a las emociones.

Por último, el estreno español fue el de 'A giant creeps out of a keyhole (Un gigante sale sigilosamente de una cerradura)', de la compositora británica con ascendencia riojana Joanna Bailie para electrónica, ensemble y vídeo (que incluye imágenes de paisajes como Clavijo o la Sierra de Cantabria), cuyo significado remite a los viajes obligados por la climatología cambiante del planeta. Hoy vuelven a sonar en La Rioja.

