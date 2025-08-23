El Ezcaray Fest se despide con buena nota

Laura Lezana Sábado, 23 de agosto 2025, 23:30 Comenta Compartir

Ezcaray volvió a vibrar al ritmo de la música en una segunda jornada del Ezcaray Fest en la que la noche resultó ser colorida e intensa a partes iguales. La cita arrancó con los festivaleros que fueron entrando en El Atadero desde poco antes de las 19.00 horas preparándose para esta última parte del festival, que continuará este domingo con Yarea en la plaza del Quiosco de la localidad.

Así, los más ansiosos comenzaron a entremezclarse por el recinto, llenando sus vasos en las barras y recorriendo curiosos los diferentes espacios, aunque muchos de ellos ya lo conocían de haber disfrutado una primera jornada marcada por el éxito con todas sus entradas agotadas.

Con todo listo, los de Besmaya fueron los primeros en subir al escenario. El público ya estaba impaciente por comenzar a disfrutar del Ezcaray Fest, de modo que dieron una calurosa bienvenida a los Javis. El grupo, compuesto por Javi Ojanguren y Javi Echávarri, supo cómo meterse a los espectadores en el bolsillo.

Iván Ferreiro realizó un repaso de las canciones de todas sus épocas como cantante y recordó a su amigo, Dani Fernández

Este dúo, inseparable desde que tenían tres años, llevaron el indie-pop, su «pop distendido», como ellos mismos definen, con referencias actuales. Arrancaron con su tema 'Instante' y recorrieron un largo repertorio en el que incluyeron 'Tu buen chaval' y 'Me dará igual' junto a otros temas como 'Gas' y 'Sobrenatural' con los que están terminando la gira de su primer disco. Curiosamente, ellos también tienen una colaboración con Yarea, 'Automóviles', la artista que cerrará hoy finalmente el festival.

De esta manera, con temas en los que hablaron sobre el amor y la amistad se ganaron al público que al poco del inicio del concierto ya llenaba casi todo el recinto. Con ese buen 'rollo' concluyeron su actuación bajando junto a los espectadores a los que ya tenían metidos en el bolsillo.

En el descanso, la mayoría aprovechó para cenar y muchos disfrutaron del dj César Gallard, que animó entre los conciertos y dejó al público con ganas de más.

Muy puntual salió Iván Ferreiro que volvió a conquistar a los festivaleros y fue quien puso la pausa y los ritmos más lentos a la cita. Conocido también por 'Los Piratas', la banda ya extinta, llevó el indie y arrancó fuerte con 'Canciones para no escapar' y nadie del público lo hizo. Durante su actuación, realizó un repaso de las canciones de todas sus épocas como cantante, caso de 'Extrema pobreza' o 'El equilibrio es imposible'.

Los inseparables Besmaya realizaron un concierto con muy buen rollo en el que se metieron en el bolsillo a todo el público

Casualmente, Iván cuenta también con una colaboración con otro de los artistas del festival, y es que Dani Fernández creó 'Oaxaca', incluida en su álbum 'Jauría' imaginando la voz de Iván y este aceptó grabarla juntos. Y al poco de salir al escenario Iván recordó a Dani y su amistad especial junto al cantante.

Ya para concluir esta jornada, Crystal Figthers llevaron sus conexiones con la cultura vasca a Ezcaray y pusieron el broche final a una nueva edición del festival que vuelve a firmar buenos números con sus 4.000 asistentes por jornada.

El día arrancó de la mano de Nunatak con el Vermú Gómez Cruzado que se celebró en la plaza de la Verdura, un espacio en el que se juntó el buen ambiente con un mediodía familiar y festivo. Fue esta banda originaria de Cartagena con el nombre de un pico montañoso quienes hicieron bailar a vecinos y veraneantes que disfrutaban de las terrazas al ritmo de su música español de folk rock épico.

Público variado

Fue una tarde sencilla y a la vez con muchas emociones. El calor acompañó durante toda la tarde y al comienzo de la noche, lo que permitió disfrutar completamente de esta experiencia. Así, el público que llenó el recinto fue muy variado, con niños, jovenes y adultos de todas las edades. Todos ellos en familia, cuadrilla o en pareja.

Así concluye este segundo día, sin olvidar a Veintiuno, Siloé y Dani Fernández, que fueron los primeros en poner a saltar a todos los asistentes.

Sin embargo, las jornadas por la tarde concluyeron ahí, con ese buen sabor de boca de que todo el trabajo estaba hecho y, sobre todo, muy disfrutado para todos los vecinos y visitantes que acogió Ezcaray.

