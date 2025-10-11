Paz y talento en la ermita de Nalda

Juan José Rencoret y Reynerio Tamayo, en la sala de trabajo, exposiciones y usos múltiples de la ermita de Nuestra Señora de Villavieja.

Marcelino Izquierdo Logroño Sábado, 11 de octubre 2025, 10:55 Comenta Compartir

Una exposición con obras de los pintores Reynerio Tamayo Fonseca, Juan José Rencoret Establiet y el fotógrafo Juan Cruz San Román Abad conmemora este fin de semana el segundo año de vida de la Casa del Arte y la Cultura de Nalda e Islallana, instalada en la casa del ermitaño del santuario de Villavieja. La presentación de la muestra tendrá lugar hoy, sábado, a las 12.30 horas, y permanecerá abierta hasta final de octubre.

Enclavada en un promontorio idílico, a las afueras de Nalda, esta residencia de creación y conocimiento envuelve tanto a los artistas como a los visitantes en un ambiente paradisiaco, todo ello rodeado de naturaleza y, de modo singular, frente a unas espectaculares vistas que parecen superar lo irreal. Enfrente de la casa, como un coloso, se alzan Peña Bajenza y otras rocas inverosímiles que abrigan Islallana y que custodian las puertas del Camero Nuevo.

Ocupando la corporación de Nalda Daniel Osés, el Ayuntamiento comenzó el plan de rehabilitación de la ermita de Nuestra Señora de Villavieja y sus instalaciones aledañas, con el objetivo de transformar el edificio en una residencia de artistas con una agenda cultural muy diversa, proyecto cuyo testigo recogió con brío la actual alcaldesa Raquel Arrieta.

Rencoret y Tamayo posan ante la Casa del Arte y la Cultura de Nalda. Picasso, el jaz y motivos japoneses en la obra de Tamayo. S.T. 1 /

Se trata de una iniciativa que persigue revitalizar el territorio a través del arte, el patrimonio y la cultura, aprovechando la rehabilitación de la antigua casa del ermitaño, anexa al santuario, un paraje preñado de historia y valor simbólico para el municipio, con elementos barrocos del siglo XVII y restos reutilizados del XVI, en una apuesta por el paisaje, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

La propuesta de la gestora cultural, galerista y comisaria Judit Arteaga —con experiencia en espacios similares en París y Pekín— fue la elegida por el Ayuntamiento para gestionar el espacio, creando una programación de diferentes medios artísticos y culturales, y encargándose de contrastar la calidad de los autores y las obras que empapan de talento la Casa del Arte y la Cultura de Nalda. Artistas de la talla de Luis Burgos o Daniel Diosdado ya han residido en la ermita, lo que confirma el atractivo de este refugio creativo.

El nuevo proyecto que acoge la residencia de Nalda está protagonizado por dos pintores, el cubano Tamayo y el gaditano Rencoret, así como por el fotógrafo riojano San Román, todo ello con la colaboración de Javier Martínez.

«Compartir este espacio con un pintor de la talla de mi gran amigo Tamayo ha supuesto un reencuentro que no ha hecho sino reforzar nuestra amistad. Este lugar, con su luz y su silencio, nos ha permitido trabajar sin interrupción en nuestros cuadros», reflexiona Juan José Rencoret, un artista de extenso bagaje y decenas de exposiciones en España y en el extranjero, que reside en La Rioja desde hace décadas.

«Este lugar, con su luz y su silencio, nos ha permitido trabajar sin interrupción en nuestros cuadros», dice Rencoret

La amistad eleva el arte

En parecida consonancia se expresa Reynerio Tamayo: «Está siendo una gratificante experiencia compartir el espacio de trabajo con Juanjo (Rencoret), a quien conozco desde mi anterior etapa en La Rioja, y pese a que estuve trabajando en esta tierra durante varios años, nunca antes habíamos pintado juntos. Tener la posibilidad de crear nuestros cuadros en un entorno tan especial, en una especie de Arcadia, rodeados de paisajes increíbles, pasear por sus hermosos alrededores... es una 'gozadera'», concluye con una palabra muy cubana.

«Crear nuestra obra en esta especie de Arcadia, entre paisajes y hermosos paseos, es una gozadera», asegura Tamayo

Mientras Rencoret ha apostado por profundizar en una línea neoexpresionista —«los griegos mantenían la hipótesis de que todo se repite en el tiempo y, de alguna forma, este neoexpresionismo aparece en el momento justo para ser expuesto», asegura—, Tamayo ofrece un abanico misceláneo de cuadros, en los que el arte dentro del arte, la música, el ron, la cartelería o el humor gráfico conforman sus señas de identidad.

Tamayo, uno de los pintores más relevantes del arte cubano contemporáneo, tiene obra expuesta, además de en su país y en España, en ciudades como Vancouver, Shanghai, Nueva York, San Francisco, Miami, Key West, París y otros puntos del planeta.