Los escenarios de Logroño suenan a soul, rock, funk, blues y dub techno

La agenda musical de Logroño mantiene este fin de semana una oferta de calidad y variedad con propuestas para casi todos los gustos.

Desde Nueva York, llega al auditorio Riojafórum 'The best of soul', el domingo, a las 18.30 horas. Se trata de una propuesta con cinco cantantes con grandes voces, acompañadas por contrabajo, cello, violín, viola, batería, percusión, piano y saxo para interpretar las canciones más destacadas del soul y el doo wop como 'Soul man', 'Stand by me' o 'When a man loves a woman'.

En la sala Fundición el funk rock del grupo andaluz O'funk'illo liderado por el cantante Andreas Lutz y el bajista Pepe Bao sonará este viernes, a las 22.30. O'funk'illo celebra una gira especial por su veinticinco aniversario.

El sábado estará en la Fundi la banda riojana Silenciados, a las 22.30 horas con su gira Desacompasada. Las entradas para disfrutar del directo de este grupo de rock se agotaron hace días.

Por último, el recinto logroñés acogerá el domingo a las 13.00 horas y con taquilla inversa, la actuación de The Harp Blues Preachers con un formato de guitarra eléctrica, contrabajo y voz-armónica.

El Stereo Rock And Roll Bar incluye este viernes, a las 22.00 horas, las actuaciones de Falefou y The Venusian. Falefou presenta su último disco 'El rayo verde'. El artista combina sus propias voces con un sintetizador y la mesa de mezclas. The Venusian presenta su proyecto Dub Techno en formato de directo enlazando varios sintetizadores entre sí a la vez que mezclan y modulan elementos en vivo.

El sábado tocará en el Stereo, a las 23.00, Bravo y Tango, grupo tributo a Los Rodríguez, Tequila, Andrés Calamaro y Ariel Rot, leyendas del rock hispanoamericano.

En la sala Gonzalo de Berceo este sábado llegará el proyecto 'Contra Todos' de Héctor García, desde Calahorra. Un cuarteto de cuerda y un pianista reinterpretarán los temas de Extremoduro, a las 20.00 horas.