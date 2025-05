Versos de Joan Baez con acento riojano

J. Sainz Viernes, 2 de mayo 2025, 08:37 Comenta Compartir

¿Qué te voy a contar a ti, que, por casualidad o porque así lo has decidido, tienes en tus manos este librito?» Este librito, como dice su autora en la nota preliminar, se titula 'Cuando veas a mi madre, sácala a bailar'. Contiene poemas de la cantautora norteamericana Joan Baez escritos en los noventa, fue publicado el año pasado en Estados Unidos y la editorial Seix Barral acaba de sacarlo en España traducido a este idioma por la escritora riojana Elvira Valgañón. «La conocía y la admiraba como cantante –confiesa–, pero traducir sus versos ha sido algo maravilloso». Qué te voy a contar a ti.

Aunque lleva décadas escribiendo poesía, es la primera vez que la legendaria artista y activista la comparte. «Este poemario recorre toda su vida», afirma su traductora: «Hay poemas sobre artistas contemporáneos suyos como Bob Dylan, Jimi Hendrix o Leonard Cohen, pero también otros dedicados a su infancia y su familia». «Habla de personas, lugares y momentos que han influido en su arte para convertirse así en un emocionante e inspirador diario personal en forma de poesía», explica el sello de Planeta.

EL LIBRO 'Cuando veas a mi madre, sácala a bailar'

Autora Joan Baez (Nueva York, 1941).

Traducción Elvira Valgañón.

Editorial Seix Barral.

Seix Barral buscaba a alguien que sintonizara con la sensibilidad de la autora de 'Diamonds and rust' cuando la directora editorial pensó en una escritora a quien había leído no hacía mucho: «La razón de que Elena Ramírez me conociera –cuenta la logroñesa— fue que Lola Larumbe, de la librería Alberti de Madrid, le recomendó mi novela 'Invierno'. De ahí surgió la relación».

«Traducir no es lo mismo que escribir, pero ambas tareas exigen un mismo afán por la palabra exacta»

Licenciada en Filología Hispánica e Inglesa, Elvira Valgañón debutó en 2007 con 'Luna cornata', escrita a caballo entre Irlanda, Inglaterra y España, pero fue con 'Invierno (Pepitas, 2017) cuando realmente se dio a conocer fuera del ámbito literario riojano. Tres años antes había publicado 'Nonsense', una antología de la poesía del escritor y dibujante inglés Edward Lear traducida mano a mano con el escritor arnedano Ánjel María Fernández. Pero 'Cuando veas a mi madre...' significa su puesta de largo en esta faceta.

Para ella, «traducir no es lo mismo que escribir, obviamente, pero ambas tareas exigen un mismo afán por buscar y encontrar la palabra exacta». «Aunque no sea mi voz –añade–, me he esforzado en dar con la voz adecuada».

Como le ha ocurrido a Elvira Valgañón, el lector podrá descubrir en este libro «una mujer con muchas facetas»: «Por un lado –dice– la cantante y activista convertida en leyenda, pero también la niña de los años cincuenta que despierta una gran ternura».

Y el lector podrá también ser cómplice de la relación íntima entre dos artistas –sin necesidad de conocerse–: dos mujeres heridas por las letras y por su música, dos escritoras con voz propia capaces de entenderse, dos poetas hablando el mismo idioma.