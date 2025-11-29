Diseño riojano que pisa fuerte

Estíbaliz Espinosa Logroño Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

Una de las formaciones que imparte la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir) es el Máster en Diseño e Innovación de Calzado, que han cursado alrededor de 70 alumnos desde su implantación hace siete años (en el curso 2018-19). Una cantera que hoy se abre hueco en firmas punteras del sector y con puestos de responsabilidad.

Es el caso de Magdalena Zarza, desarrolladora de producto en Loewe (París); Bea Hernández, diseñadora de calzado en Parfois (Oporto); Ezequiel Cruzado, que diseña sneakers y analiza tendencias en Joma (Toledo); y de Carmen Osaba, diseñadora y responsable del área de Marketing y Comunicación en Macarena Shoes (Arnedo). Con ellos hemos compartido el mismo cuestionario para conocer su trabajo, planes de futuro y su sello personal como diseñadores.

De su paso por la Esdir, por el Máster de Calzado (de un curso académico), todos ellos coinciden en el enfoque práctico de esta formación y el conocimiento que proporciona del sector desde dentro. Un sector importante en La Rioja y, de hecho, «este máster se creó por la industria asociada al mundo del calzado que hay en nuestra comunidad», apunta su coordinadora, Laura Medrano.

«En él se prima la creatividad, sin perder de vista la realidad del sector» –explica–. Las visitas a empresas, encuentros con sus responsables, talleres con personal muy especializado (como patronistas) o proyectos académicos sustentados en empresas reales son prácticas habituales para los alumnos de este máster, uno de los pocos de este tipo que existen en nuestro país. En la Esdir, además, prestan especial atención a los recursos tecnológicos y el trabajo digital en 3D, una demanda creciente en las empresas del calzado.

Carmen Osaba Macarena Shoes «Soy friki de los tabi y del calzado bien hecho y con una historia detrás»

Ampliar Carmen Osaba entre alpargatas de Macarena Shoes. LR

1. Tras estudiar Diseño de Moda quise especializarme, y el calzado me parecía un territorio fascinante donde se cruzan diseño, artesanía e innovación. Además, quería aprovechar la suerte que tenemos en La Rioja de 'mamar' tanta industria zapatera.

2. Trabajar para una empresa consolidada te da estabilidad, recursos y la posibilidad de ver tus ideas materializadas a gran escala. Y hacerlo desde La Rioja tiene algo especial porque aquí hay una cultura del trabajo bien hecho y una cercanía que se nota en cada proceso. Lo peor es que, como todas las industrias, también sufrimos los altibajos de los tiempos que corren, y mantenerse a flote es un verdadero desafío.

3. Mi sello está en la narrativa, en buscar siempre una historia detrás de cada diseño. Me interesa el equilibrio entre lo funcional y lo emocional; me gusta jugar con las contradicciones –entre lo clásico y lo contemporáneo, lo artesanal y lo moderno– y encontrar ahí un lenguaje propio.

4. Seguir aprendiendo y evolucionando, pero sobre todo dejar huella desde una visión más consciente y emocional del diseño. Me gustaría seguir construyendo proyectos que unan moda, arte y comunicación, y poder inspirar a otros creativos a mirar el calzado no solo como un producto, sino como una forma de expresión cultural.

5. Creo que el éxito de un producto reside en su coherencia: cuando diseño, material, comunicación y experiencia se alinean. Un zapato que cuenta una historia y responde a una necesidad real tiene muchas más posibilidades de trascender modas pasajeras.

6. Para mí, artesanía y sostenibilidad son fundamentales. La tradición aporta saber hacer y la sostenibilidad aporta futuro, e intento que cada colección mantenga ese equilibrio. Un buen zapato también debe ser responsable con quien lo fabrica y con el entorno.

7. Soy una friki de los tabi, del calzado bien hecho y de los zapatos que tienen una historia y una narrativa detrás, que emocionan y conectan conmigo. En mi armario conviven las alpargatas y deportivas de Macarena Shoes con los tabi de Margiela.

8. El enfoque práctico. Desde el primer día trabajas con materiales, hormas y prototipos, lo que te obliga a pensar con las manos. Además, el contacto con empresas reales te prepara para entender el sector desde dentro. Y destacaría la combinación entre diseño, innovación y sostenibilidad, tres ejes imprescindibles.

Ezequiel Cruzado Joma (Toledo) «Me motiva la idea de combinar innovación con algo que inspire»

Ampliar Ezequiel Cruzado trabaja en Joma analizando tendencias y diseñando sneakers. LR

1. Siempre me ha llamado la atención el calzado y ya desde pequeño dibujaba pequeños zapatos de tacón, así que decidí investigar si había alguna especialización en ese campo.

2. La ventaja es poder diseñar y exponerte a un mercado y a un rango de consumidores tan amplio. En cuanto a los contras, en mi caso sería que tengo que dosificar mucho mi creatividad.

3. Pues sobre todo es el toque futurista de mis diseños, con formas orgánicas o elementos curvos, jugando con la asimetría y aportando un toque de innovación.

4. Mi meta es construir una carrera donde pueda expresar mi creatividad y dejar una huella personal en lo que hago. Me motiva la idea de combinar innovación con algo que inspire o conecte con la gente.

5. Creo que un producto tiene éxito cuando hay un equilibrio entre diseño, funcionalidad y conexión emocional con el consumidor.

6. La calidad y durabilidad, tradición, identidad estética, sostenibilidad…

7. Con decir que tengo el pie izquierdo más largo que el derecho ya da una pista de que no muy regular… Me cuesta encontrar calzado que me siente bien, por lo que tengo que probar muchos zapatos, ya que cada marca tiene su sistema de tallas.

8. Destacaría el poder hacer proyectos directamente con una empresa real y poder ver en primera persona procesos, materiales y a los diversos profesionales en su entorno de trabajo. Te lo hace real.

Bea Hernández Parfois (Oporto) «Los zapatos pueden transformar un outfit por completo»

Ampliar Bea Hernández en su anterior trabajo en Tempe Inditex. LR

1. Como soy de Arnedo, he estado en contacto con el mundo del calzado desde pequeña. Para mí los zapatos no solo completan un outfit, sino que lo pueden transformar por completo.

2. La mayor ventaja es que mis diseños pueden llegar a un público mucho más amplio. Sin embargo, no siempre se venden los diseños que más me gustan.

3. Sé lo que me gusta y diseñaría para mí: hormas cuadradas y anchas, construcciones con un cerco marcado y exagerado, plataformas, suelas track… y siempre algún detalle metálico como studs, piercings, hebillas o cremalleras. Cuando diseño para otras marcas me adapto a su estilo, pero intento incluir pequeños detalles míos.

4. Ahora mismo no tengo una meta a largo plazo, más allá de seguir aprendiendo y creciendo como profesional. Creo que centrarme en el presente me permite disfrutar del proceso, mejorar cada día y aportar lo mejor en cada proyecto.

5. No existe garantía de que un diseño funcione. Por mi experiencia, los clientes valoran un diseño innovador y de calidad, pero lo primero que suele llamar su atención es el precio. Por eso, como diseñadora, intento encontrar un equilibrio, ¡eso es lo más complicado de mi trabajo!

6. En la producción a gran escala el reto consiste en ofrecer un producto atractivo, cómodo y duradero, manteniendo un coste razonable para las clientas, ya que la artesanía no está al alcance de todos. Al mismo tiempo, las grandes empresas son cada vez más conscientes de la sostenibilidad y de la importancia de incorporar políticas medioambientales en sus procesos, lo que influye en todas las fases, desde las decisiones de diseño y producción pasando por el transporte de la mercancía o en el propio packaging del producto.

7. Soy bastante extravagante: me encantan las plataformas y las construcciones voluminosas. Suelo fijarme en formas exageradas y poco convencionales, porque me gusta arriesgar y tengo que admitir que muchas veces priorizo el estilo sobre la comodidad… y que acabo con los pies llenos de heridas, ¡pero merece totalmente la pena!

8. Aunque mi trayectoria profesional ya venía de antes, con mi experiencia en Tempe, el Máster de Calzado me dio la oportunidad de desarrollar proyectos más experimentales, que no siempre puedo abordar en un entorno laboral. Pude probar ideas distintas y arriesgadas que han sido un buen escaparate para mi porfolio y para explorar mi estilo como diseñadora.

Magdalena Zarza Loewe (París) «Calzo alpargatas riojanas, mi manera de hacer bandera»

Ampliar Magdalena Zarza hizo prácticas en su día en Loewe, donde ahora trabaja. LR

1. Buscaba profesionalizarme en el sector del calzado. El zapato es un producto muy técnico y tenía claro que quería dedicarme a él, y para ello consideré imprescindible cursar una formación especializada.

2. Los pros, ser parte de proyectos extraordinarios como cada desfile o trabajar con artesanos únicos. Y poder ver por todo el mundo proyectos en los que hemos trabajado. ¿Los contras? Quizás los tiempos tan cortos que nos impone el calendario de las diferentes colecciones. Esto hace que trabajemos siempre a contrarreloj y no muy conscientes de las cosas increíbles que vivimos cada día.

3. En mi trabajo actual no diseño (como desarrolladora de producto gestiona equipos, materiales y tiempos de cada proceso de creación), pero sí que es algo que descubrí en el máster y que me encantaría recuperar en algún momento. Mis compañeras de máster me decían que era una diseñadora muy comercial. Además, estos años viviendo en París también han influenciado mucho mi manera de percibir y pensar el calzado.

4. En algún momento, poder volver a La Rioja con todo lo aprendido para seguir desarrollando allí mi carrera profesional, siempre entre zapatos, por supuesto.

5. La combinación perfecta entre diseño y ergonomía. Queremos que nuestros zapatos sean bonitos y encajen con nuestro estilo, pero es fundamental que sean cómodos y se adapten a nuestras necesidades.

6. La artesanía y el calzado son inseparables. Un zapato necesita tantas manos para llegar a una estantería que no puede ser de otra manera. Y, bien elegido, es un producto muy sostenible, y para ello es fundamental que esté pensado y fabricado para durar mucho.

7. Con alpargatas riojanas. Es la tipología de zapato con la que todo empezó y mi manera de hacer bandera de La Rioja. En la oficina soy muy pesada, pero es que uno de los mejores días del año es el primer día de alpargatas.

8. La metodología creo que es clave. El trabajar por proyectos siempre ligados a una empresa del sector te ayuda a entender mejor los conceptos teóricos y a proyectarte totalmente como si estuvieras trabajando para la marca en concreto. Además, contar con profesionales del sector del calzado riojano cada semana en el aula escuchando tus propuestas; dándote consejos o enseñándote las fábricas es algo excepcional. Es un máster muy exigente, per te da una visión global el sector y todas las herramientas para trabajar en él.

