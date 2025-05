La multidimensión de Coll

Miguel Martínez Nafarrate Logroño Viernes, 23 de mayo 2025, 09:09 Comenta Compartir

Es una posibilidad. Francisco Coll pasea por el colorista Puente de la Capilla de Lucerna junto a su mujer y sus hijos. Los niños corretean y las maderas crujen a su ritmo. El compás cambia cuando visita el monumento del León y es, cómo no, otra posibilidad, que el alma se le ensanche en la cima del Monte Pilatus. Así, a ese compás, monta sus piezas musicales este compositor de música clásica en el siglo XXI nacido en Valencia y asentado en la ciudad suiza porque su mujer es helvética «y ella manda». Ayer contó sus inicios, sus pasiones, sus neuras y su rebeldía ante un público que no pestañeó durante una hora de exposición y eso que dijo que le cuesta más expresarse con la voz que con las notas.

«Un maestro insistió a mi madre en que me veía con talento para la música. El colegio no me volvía loco» Francisco Coll Compositor

«Cuando me dicen 'no vayas por ahí' es por ahí por donde voy»

Pablo Sainz-Villegas lo conoce y solo tuvo que mostrarle la clave y la tonalidad y el discurso encandiló a una audiencia feliz. Sí, un clásico en el siglo XXI, portador de la llama de las grandes figuras clásicas y que se forjó su camino por generación espontánea: «En casa de mis padres había una guitarra que nadie tocaba; lo mismo en casa de mis abuelos y de mis tíos. Pensé que era normal, como una sartén en la cocina. Corría a la ventana a ver a las bandas en las procesiones y en las Fallas. Cogí la guitarra y tocaba las cuerdas. Notaba su presión, su vibración... podía estar un domingo entero y sin padecer problemas mentales», dijo para solaz del público que se congregó en el Círculo Logroñés. Prosiguió con sus arranques en el mundo musical para hacer hincapié en que un maestro habló con su madre e insistió en que le veía algo al niño «y empecé en la banda con el trombón de varas y mi vida cobró sentido. El colegio no me volvía loco», admitió.

Sinestesia

Pueden buscar la palabra. Ahora la IA lo cuenta en milisegundos. Pero a Coll le costó más exponer que vive con ella. Es decir, a la música le pone colores, la pinta. Sus cuadros son música y la música se exhibe en un lienzo. «Olivier Messiaen lo hacía y yo decía: '¡Claro!' y los que estaban a mi lado se extrañaban. La pintura me ayuda a componer, especialmente cuando me atasco». y entonces afloró algo que él llevaba de una manera muy privada. «Hay veces que compongo y pinto a la vez y otras en las que la pintura sale dos años después».

DÓNDE ESCUCHAR A COLL 24 de mayo (Riojafórum. 19.30 h. ) o Coll. 'Aqua Cinerea'.

25 de mayo (Sajazarra. Iglesia de Santa María de la Asunción. 12.00 horas) Francisco Coll. 'Aire' para guitarra y cuarteto de cuerdas. Estreno mundial de una obra realizada por encargo de La Rioja Festival. Vera Martínez-Mehner (violín); Abel Tomás (violín), Cristina Cordero (viola), Arnau Tomás (violonchelo) y Pablo Sainz-Villegas (guitarra).

La conversación siguió por el espacio multidimensional espacial y sonoro al temporal al recordar el invitado que presentó un trabajo a Thomas Adès y este prestigioso compositor lo invitó a su casa de Londres con quien estuvo cuatro años. «No me cobró ni una libra», enfatizó.

«Me enseñó a no tener miedo, a ser honesto, a atreverme a fallar, a ser un desvergonzado... Hacer algo bonito al piano es fácil. Lo difícil es hacer algo que contenga belleza. Ahí me pierdo, se me va la noción del tiempo. Vivo en ese mundo paralelo del aislamiento. En la pandemia estaba encantado. Me cuesta conectar con el mundo cuando me llaman porque me concentro y vivo en un espacio paralelo y cuando alguien me dice 'no vayas por ahí' es por ahí por donde voy», celebró divertido.

