Del Más Acá arrasa en el festival 'Calles Empedradas' de San Román La compañía catalana gana el certamen de teatro del camero Viejo con la representación en la plaza Cantarranas de la tragicomedia '¡La que nos espera!'

El público asiste en la plaza Cantarranas de San Román a una de las funciones de '¡La que nos espera!' de la compañía Del Más Acá.

Un hombre y una mujer se encuentran en una sala de espera, recién muertos a causa de sendos suicidios, él por un disparo en la frente y ella electrocutada. Mientras el hombre se lo toma con buen humor, casi aliviado, la mujer continúa sumergida en el drama que le ha llevado a quitarse la vida. Hasta que descubren que el motivo por el cual han llegado a semejante extremo les une a ambos. La desgracia da paso al humor. Ya lo dijo Woody Allen: la tragedia, alargada en el tiempo, se convierte en comedia.

Eso es lo que viene a exponer, con una profunda reflexión sobre los problemas personales y desengaños amorosos, la obra de teatro '¡La que nos espera!' de la compañía Del Más Acá, que este sábado se impuso de forma abrumadora en el IV Festival de Microteatro 'Calles Empedradas' de San Román de Cameros, con casi el 80% de los votos del público. La compañía catalana realizó tres funciones en la plaza Cantarranas, hizo pasar un buen rato a los espectadores y se llevó los 2.500 euros del primer premio. 'El sueño de Valentina' de Poey se llevó el segundo premio de 1.500 euros y 'Excusez Moi' de Allá Vamos, el tercero, de 900 euros.

Ampliar Función de 'Excusez Moi' de Allá Vamos en la plaza del Olmo. D.M.A.

En general, todas las obras representadas en el certamen tenían tintes de tragicomedia, eran divertidas y a la vez contenían una importante reflexión humana, con mayor o menor acierto en las interpretaciones y el guion. En el balance de esos dos elementos la pieza '¡La que nos espera!' fue la más equilibrada. La Asociación de Amigos de San Román de Cameros celebró el IV Festival de Microteatro 'Calles Empedradas' con el objetivo de «dar vida a espacios menos transitados y redescubrir el entorno con una actividad cultural, sostenible e integradora». El evento se desarrolla en las peatonales calles de la localidad, todas empedradas y especialmente embellecidas para la ocasión. Los escenarios son todos naturales, desde las plazas del Olmo, Cantarranas y Simón de Ágreda, hasta rincones como los de La Recua y la fuente de los Tres Caños.

Una cuarentena de obras se presentaron al concurso, casi todas de fuera de La Rioja. Un jurado compuesto por miembros de asociaciones afines dedicadas al mundo rural y cultural seleccionaron tres piezas de compañías profesionales para la competición ('El sueño de Valentina' de Poey, 'Excusez Moi' de Allá Vamos y '¡La que nos espera!' de Del Más Acá) y otras dos fuera de concurso ('El gallinero' y 'A prima fija' de TECU y 'Coloving' de Los Hermosos). María Sáenz García, presidenta de Amigos de San Román, expone que con este certamen «se pretende la divulgación del teatro entre los visitantes de todas las edades, así como ampliar el conocimiento patrimonial y arquitectónico de la localidad».

Ampliar La compañía riojana TECU, que participó fuera de concurso. D.M.A.

«Ha sorprendido la calidad de las obras, fue difícil decidirse y por eso se ha dado a una cuarta compañía profesional un accésit [participar fuera de concurso], porque quedó a las puertas, tan cerca que les lanzamos la idea y la recogieron con agrado», explica María Sáenz en referencia a Los Hermosos, que representó 'Coliving', el drama de una presunta pareja que debe simular que lo es para lograr un piso donde habitar. También sin optar a premio participó Teatro Crítico Universal, la compañía surgida de la Universidad de La Rioja, que representó dos obras, una de ellas de Pedro Muñoz Seca.

La programación del evento permitió asistir de seguido a las funciones de las cinco compañías mientras se recorrían las preciosas calles de San Román. Y en cada edición hay más público. «Lo que más nos ha llenado es la fuerte participación (cada año más) de visitantes, llegando a concurrir en algunos pases unas 200 personas. Estimamos que en total han podido pasar unos 800 espectadores», valora María Sáenz. Actuar en la calle, a merced de las campanas de la iglesia, los ladridos de los perros, el calor, las sombras… es un inconveniente que las compañías, en cambio, agradecen por el marco incomparable que supone a la vez. «Aunque parezca manido, les ha encantado el Camero Viejo, se han alojado en San Román, Ajamil y Velilla, y han disfrutado del silencio, de la quietud y del placer de escuchar un pueblo con sus sonidos», destaca María Sáenz, y subraya que, salvo la compañía riojana, el resto procedían de Madrid y Barcelona.

