Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida

Olaya Suárez Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:04

A Celina le arrebataron su infancia con solo 11 años. La secuestraron a la salida de su colegio en Gijón por una venganza contra su padre. Una forma de extorsión que acabó de la peor forma posible: con la niña fallecida. Ocurrió en diciembre de 1986 y fue uno de los episodios más trágicos de la crónica negra de Asturias. Su historia marcó a varias generaciones. Porque Celina Rodríguez Fernández simbolizaba la niñez, la inocencia y la vida como un juego. Que para ella, se tornó en la más dramática realidad.

Unos meses antes de que el país quedase conmocionado con el secuestro en Málaga de la niña Melody Nakachian, los gijoneses ya habían pasado por lo suyo. Pero con tintes más trágicos y con peores consecuencias aún si cabe. Al contrario que la hija de la cantante coreana Kimera, Celina Rodríguez no regresó nunca a su casa en el barrio de El Llano. Apareció muerta 16 días después de ser secuestrada. Su trágica historia empieza el 12 de diciembre de 1986 a la salida del colegio público Ramón Menéndez Pidal.

Valentín Gómez Valledor, alias 'El Argentino', esperó a la menor a la salida de clase. No le resultó difícil convencerla para que subiese a su furgoneta, era amigo de la familia y había coincidido en numerosas ocasiones con la niña en la casa familiar. La engañó asegurando que a su padre le habían concedido un permiso penitenciario y los esperaba en León. Era mentira. La torturó, la vejó, la agredió sexualmente y luego la mató.

El padre de la niña cumplía condena por matar a un empresario en Palencia y robarle 20 millones de pesetas. 'El Argentino' reclamaba su parte

Su cuerpo fue encontrado el 28 del mismo mes en una casa abandonada del pueblo leonés de Villaseca de Laciana. La incomprensible razón: un ajuste de cuentas por una deuda que el padre de la menor mantenía desde la cárcel con el secuestrador.

El progenitor de la pequeña, Ricardo Rodríguez Soto, estaba interno en la cárcel de El Coto, en Gijón, cumpliendo una pena de 28 años por su implicación en el asesinato del empresario de Palencia Bautista Guémez Cortázar, contrabandista de tabaco rubio que fue acribillado a tiros en León cuando llevaba encima más de 20 millones de pesetas. Ese botín fue lo que desencadenó el secuestro de la menor. Al parecer, 'El Argentino' reclamaba parte del dinero que aseguraba que le debía el padre de Celina.

Fue detenido siete días después del secuestro por el grupo I de la Policía Judicial de Gijón. Todas las sospechas apuntaban a él por esa supuesta venganza y las amenazas previas al entorno familiar de la menor. Se supo luego que, cuando fue arrestado, la niña ya estaba muerta. No obstante, pese a los interrogatorios a los que fue sometido, no desveló el paradero de Celina. Ni siquiera confesó si estaba muerta.

'El Argentino' es detenido por la policía.

Aseguró en un primer momento que la había tirado a un barranco del puerto Ventana para luego cambiar reiteradamente las versiones. Su intención era entorpecer las investigaciones y evitar que localizasen los restos mortales de la pequeña.

Hubo que esperar al 28 de diciembre para que un matrimonio de León descubriese de forma accidental el cadáver. Era domingo y estaban de excursión por la zona. En un momento dado se pararon en el Puente de las Palomas (en Laciana) y la mujer entró a una casa abandonada con la intención de orinar. Lo que encontró allí no lo pudo olvidar en la vida: el cuerpo de una niña, semidesnudo y tapado parcialmente con trozos de uralita. El valle leonés en plena Navidad había alcanzado los quince grados bajo cero. El cadáver estaba bien conservado. Intacto. Los investigadores supieron desde el principio que se trataba de Celina.

Al pequeño cuerpo de la niña le practicaron dos autopsias: una en León, que fijó la muerte cuatro días antes del fatal descubrimiento y que señalaba a una neumonía como causa del deceso. Sin embargo, los análisis practicados en Gijón fueron bien diferentes: la niña había muerto quince días antes y por estrangulamiento. Tenía rota la laringe, presentaba una fisura en el cráneo y había sido víctima de abusos sexuales.

Crónica sobre el suceso publicada en el periódico 'El Comercio'

Fue juzgado en la Audiencia Provincial de Asturias. Durante la vista oral reconoció que había secuestrado a la niña (había numerosos testigos a la salida del colegio), si bien negó haberla matado. Las pruebas fueron contundentes. Fue condenado a 36 años y dos meses de cárcel por el asesinato, con el atenuante de enfermedad mental.

Antes de recibir la sentencia protagonizó una sonada fuga de la prisión provincial de León en compañía de otro recluso tras tomar como rehén a un funcionario, al que amenazaron con un cuchillo. Su compañero en la huida fue Juan Redondo Fernández considerado un preso especialmente peligroso, también con numerosos antecedentes penales.

Los reclusos se separaron al abandonar la prisión. 'El Argentino' huyó en dirección a Asturias en el coche del funcionario con el rehén dentro. Lo abandonó cerca de Rioseco de Tapia, a unos 30 de León. El asesino de Celina fue detenido pocos días después y reintegrado al centro penitenciario.

'El Argentino' tuvo un final a la altura de su trayectoria vital: murió en febrero de 1996, con 52 años, tras ser atacado con un pincho por otro preso en la cárcel de Burgos.

Sufrió graves heridas en el cuello y la cabeza y durante varias semanas luchó por su vida en el Hospital General Yagüe. Acabó muriendo. Dejó su estala sanguinaria.

