Ciudades Conectadas: un proyecto para repensar la movilidad urbana sostenible

Una única aplicación

La esencia del proyecto se enfoca en simplificar la experiencia de la persona usuaria a través de una sola aplicación: Muevity. Con ella, la ciudadanía podrá planificar sus viajes, acceder a información en tiempo real, usar múltiples medios de transporte (públicos y privados) y realizar pagos centralizados con un único registro. Esto elimina la necesidad de tener varias aplicaciones, lo que garantiza un servicio más cómodo y accesible. La capacidad de colocar a la persona usuaria como eje central en las decisiones, hace que el proyecto pueda convertirse en la columna integradora de todos los servicios de transporte público tradicional de las ciudades asociadas y al sistema y cubrir las necesidad de acceso a los nuevos servicios de movilidad compartida que se vayan incorporando en las localidades.

Más allá de la persona usuaria, «Ciudades Conectadas» beneficia a las ciudades y a los operadores. Los ayuntamientos contarán con una herramienta para la planificación y la toma de decisiones basada en datos, facilitando una gobernanza de la movilidad más inteligente. Además, el proyecto está estableciendo un nuevo modelo de colaboración entre ciudades y gracias al mismo se está dotando de herramientas digitales a los operadores del transporte urbano, para estar a la vanguardia tecnológica y avanzar en soluciones con un estándar común, lo que permite compartir gastos de desarrollo, comparar situaciones y analizar escenarios entre ciudades similares.

La solución, que se encuentra en sus últimas fases de desarrollo, será escalable y replicable, con la visión de crear una plataforma multiciudad a nivel nacional, con el objetivo de que la movilidad urbana sea más simple y respetuosa con el medio ambiente.