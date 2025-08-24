Una visita a través las pantallas

Ernesto Pascual Domingo, 24 de agosto 2025, 08:51 Comenta Compartir

Desde que abrió sus puertas a mediados de junio del año pasado, el Museo de Ciencias Naturales Santiago Jiménez es uno de los grandes atractivos de la ciudad del calzado. Por supuesto, la mejor manera de conocer sus más de mil piezas en los distintos apartados en 400 metros cuadrados de superficie es visitarlo, pasear por cada sala, ante cada vitrina, adentrarse en cada explicación... Pero el museo ha saltado a las redes sociales para darse a conocer y llevar su mensaje divulgativo. En esa labor, una de sus novedades es 'La pieza del mes', una publicación en redes sociales con la que destaca y explica algunos de sus tesoros a quienes les visitan a través de ordenadores, móviles u otros dispositivos.

Su objetivo es dar a descubrir cada mes una pieza de la colección recreando la visita a sus distintas salas. La iniciativa comenzó en enero por la sala de Paleontología, con una publicación que adentra en los estromatolitos, la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra por su aparición hace más de 3.700 millones de años. Conocidos como piedras vivientes, el considerado testimonio fósil más importante de la vida microbiológica del planeta fue el primer fabricante de oxígeno y crearon la capa de ozono cambiando la química de la atmósfera primitiva.

En febrero, esta iniciativa cruzó las puertas de la sala de Mineralogía para mostrar los secretos de la azurita, un carbonato de cobre que fascina a los humanos por su intenso color azul, lo que le ha llevado a estar presente en muchas obras de arte como pigmento como relata el museo en su vídeo. En este mes de julio, el paseo volvió a Paleontología para conocer al steneosaurus, reptil marino pariente de los cocodrilos que navegó por los mares del Jurásico. Eso sí, subraya el museo que genéticamente está más emparentado con la gallina...

Esta divulgación en redes sociales fortalece la presencia del Museo de Ciencias, llegar al público en cualquier lugar del mundo que completa las visitas guiadas, también de escolares, las exposiciones temporales o la celebración del Día de los Museos o de la Semana de las Ciencias.