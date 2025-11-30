Un viaje de regreso al pasado

Laura Lezana Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:42 Comenta Compartir

San Vicente de la Sonsierra acogerá hoy la segunda de las experiencias de realidad virtual con la que se podrá visitar el recinto amurallado de la localidad y conocer el aspecto tenía el castillo entre los siglos XIII y XIV abriendo una ventana tecnológica al pasado mediante la realidad virtual 360.

De esta manera, los participantes podrán apreciar los cambios que han modificado el recinto: desde las luchas entre navarros y castellanos, las guerras de independencia o las guerras carlistas que le han dado el aspecto que conserva a día de hoy gracias a las obras de rehabilitación realizadas durante la última década.

La visita guiada tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente y tendrá como punto de encuentro el interior de la oficina de turismo, en la casa de la Villa junto a la Plaza Mayor a las 10.55 horas. Para realizarla será necesario contar con un teléfono móvil para poder descargar la aplicación de 'Arkikus Castillo de San Vicente' (galardonada en 2020 con el premio Hispania Nostra) para poder conectarlo a la realidad virtual.

La inscripción tiene un precio de 12 euros que se puede realizar a través de la página svsonsierra.es/tienda y tendrá un aforo limitado de diez personas. Al finalizar la actividad, desde la organización regalarán unas gafas de realidad virtual para dispositivos móviles y, durante la misma, guiarán «por un recorrido en el que disfrutarás del patrimonio y del excepcional paisaje que se divisa desde los miradores del castillo».

Se trata de una actividad que celebró su primera jornada el pasado 9 de noviembre y que está organizada por el Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra, dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.

