Valverde disfruta de su evento más popular
Éxito de público en la saca con cinco reses bravas, seis bueyes y caballos que recrea la traída de ganado como se hacía antaño
Sábado, 9 de agosto 2025, 20:55
La saca de vacas de Valverde conmemora cada año tiempos pasados, cuando las reses bravas eran trasladadas campo a través desde el lugar de origen de las ganaderías hasta el pueblo para sus fiestas.
Ahora llegan en camiones, pero en Valverde llevan a cabo un acto que simboliza aquellos momentos en los que los jinetes con sus caballos y garrochas guiaban a los astados. Este evento supone la actividad central de las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario y San Vicente Ferrer y se realiza habitualmente el primer fin de semana de agosto (si no coincide con la operación salida de las vacaciones). Este año se celebró este sábado.
Alrededor de las 10.30 horas salieron los seis bueyes de Eventos Trashumantes (empresa de Igea), de razas berrendo en negro y avileño, hacia el corral portátil situado en el monte, entre caminos y fincas de cereal ya cosechado. Allí sacaron cinco vacas del camión de ganadería Merino de Marcilla (Navarra).
Hoy se celebran los actos religiosos de la Virgen del Rosario y San Vicente Ferrer, habrá becerras, encierro, jotas y verbena
A las 10.50 explotó un cohete y otro a las 10.55 que dio paso a la saca de los once animales, acompañados por varias caballerías. Otras, que permanecían en las inmediaciones, se incorporaron durante el recorrido. Desde hace varios años se recuerda que está prohibida la participación directa de vehículos. Las motos, coches y tractores están en las lomas con numeroso público observando el espectáculo.
El igeano Víctor Navas (Eventos Trashumantes), pastor habitual de los encierros de San Fermín en Pamplona, no falta como director de lidia en Valverde. Indica que cada vez hay más seguridad en este tipo de citas que resultan emocionantes para los aficionados. Este sábado acudieron caballistas de diferentes municipios riojanos, aragoneses, navarros y sorianos.
La saca comenzó a las 10.55 y poco antes de las 12.30 horas habían sido recogidos todos los animales
Por su parte, la alcaldesa pedánea de esta pedanía cerverana, Cristina Magallón, se mostró satisfecha porque salió todo bien, no se produjeron incidentes destacados y cada vez tienen mayor protagonismo los caballos y no los vehículos. Destacó que antes de las 12.30 horas estaban todas las vacas y bueyes recogidos.
Valverde vive su día grande
El domingo tendrán lugar los actos religiosos de la Virgen del Rosario y San Vicente Ferrer. A las 11.45 está prevista la recepción de autoridades y a las 12.00 la ofrenda floral, misa y procesión. En el hotal Mojón de los Tres Reyes se disputará el II torneo de guiñote a las 16.30 y de 18.30 a 20.00 habrá becerras y encierro de la ganadería Merino.
En la calle Independencia sonarán las jotas de Alegría Ribera a partir de las 20.30 y a las 22.00 Valjoven preparará una cena animada. El dúo Estallido amenizará la verbena desde las 00.30 hasta las 02.30 cuando se organizará un bingo en el salón del baile.
