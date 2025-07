Nada silencia el ritmo en Ezcaray

Laura Lezana Domingo, 6 de julio 2025, 09:31 Comenta Compartir

Ezcaray se encuentra sumergido desde el pasado viernes en una incansable vorágine donde el ritmo de la música está recorriendo muchas partes de la localidad. Ayer fue un día en el que gastronomía y música se dieron la mano. A pesar de que la jornada iba a tener lugar en el parque Tenorio, debido a la alerta naranja por lluvia y tormentas, desde la organización del festival y el Ayuntamiento decidieron mover la actuación al Real Teatro de Ezcaray. Así salió al escenario a las 20.15 horas la cantante australiana Jessie Gordon, quien despunta con fuerza en la escena internacional en los últimos tiempos. Estuvo acompañada por el saxofonista Enric Peidro y por Xavi Hinojosa a la batería, Ignasi González al contrabajo y Gerard Nieto al piano.

De esta manera, estos cinco músicos arrancaron con una calurosa bienvenida, a pesar del bochorno del día que todavía se notaba en el teatro, con 'I love being here with you'. Y así Gordon comenzó a ganarse al público con su indudable talento y sus bromas entre canciones que divirtieron a los asistentes. Este quinteto consiguió desbordar el teatro y logró desde el principio una buena conexión con la audiencia.

Con este buen ambiente continuaron los temas en un repertorio de canciones tanto animadas y emocionantes como lentas y melancólicas. Así se pudo disfrutar de 'My blue heaven', 'The man I love' o 'Comes love' de la cantante estadounidense Billie Holiday. Asimismo, también representaron en francés 'What became about lost love' y su versión en inglés titulada 'I wish you love', ambas muy diferentes.

A ella le siguió una melódica como 'Stars fell on Alabama' y para volver a animar al público interpretaron 'Me, myself and I', quienes, al igual que en la mayoría de las canciones, siguieron inevitablemente el ritmo junto a los músicos.

Y así continuaron Jessie Gordon y Enric Peidro en una muestra de su enorme química y su conexión tras tantos años juntos. Por ello, pasada la hora de concierto, Gordon explicó en inglés al público: «Estamos añadiendo más canciones porque nos estamos divirtiendo mucho». Sin embargo, poco después, los músicos se despidieron entre los aplausos de un público emocionado.

Aun así, el festival no concluyó en ese punto porque alrededor de la media noche la cita se trasladó al restaurante Casa Masip donde la gastronomía riojana se sumó a la cita junto a Marcos Collado Quartet como banda sonora con el concierto 'The Meeting'.Así concluyó la segunda jornada de este festival que comenzó el viernes con La Rioja Big Band y sus 18 componentes, quienes abrieron el programa del Festival Internacional de Jazz Villa de Ezcaray que está celebrando su XXVIII edición. Sus diferentes arreglos musicales transportaron a los cerca de 170 asistentes por diferentes estilos desde swing hasta rock. Esta cita la cerró Daniel Amatriain quien atrapó al público con su música vocal.

Fin del primer tramo

Hoy concluirá el primer fin de semana del festival y lo hará con la actuación de la Banda Municipal de Música Santa Cecilia de Ezcaray. Dirigidos por Luis María Monge, deleitarán al público que se acerque al Quiosco de la Música a las 13.15 horas con un repertorio de jazz, blues, swing y temas propios que ambientarán la hora del vermú.

Siguiendo con el programa, el segundo fin de semana del festival comenzará el viernes 11 de julio a las 20.15 horas . Ahí el público podrá disfrutar un jazz más moderno y actual con un concierto del gran pianista español Moisés P. Sánchez, reconocido como uno de los principales valores de la escena española y europea.

Por otro lado, el Parque Tenorio acogerá el 12 de julio la joya del festival con el cuarteto que formarán Carsten Dahl, uno de los mejores pianistas de Europa; el contrabajista Daniel Franck; el baterista danés Martin Andersen y Seamus Blake, uno de los saxofonistas de referencia a nivel mundial. Y finalmente el domingo, como ya es habitual, para clausurar el festival se recordará a Ebbe Traberg.

