La sencilla transmisión de una identidad

Las familias y niños de la quinta de 2024 se tomaron la tradicional foto de familia tras la colocación de su primer pañuelillo rojo de fiestas.

Es un gesto tan sencillo como solemne, pero con un enorme simbolismo: anudarse el pañuelo rojo al cuello significa una distinción respecto a los vecinos de otras localidades, supone estar inmerso en fiestas, en días especiales, de esos que marcan con un ambiente único buena parte de la identidad de una localidad.

En la mañana de este viernes, en la segunda jornada de las fiestas patronales por San Roque y San Ezequiel de Alfaro, ciento trece niños se anudaron su primer pañuelo de fiestas. Y con ese gesto sencillo y solemne recibieron un legado, pasaron a formar parte de la cantera por la que la ciudad mantiene y contagia gran parte de los sentimientos y valores que supone ser alfareño.

EL DÍA GRANDE 08.30. Dianas y pasacalles con la charanga La Veleta.

09.00. Encierro de toros con la ganadería Samuel Pereira Lupi, seguido de becerras, homenaje por el centenario de la plaza y prueba con espectáculo de recortes por 'Maestros de la calle' con reses de la ganadería Eulogio Mateo, de Cárcar (Navarra).

11.00. Función en honor a los patronos en la colegiata de San Miguel, seguida de procesión por las calles.

13.00. Baile de gigantes y cabezudos en la plaza y salida de la charanga de Makoki.

13.30. Paellada popular en placeta San Francisco.

19.30. Aventura de Gorgorito en Paseo La Florida.

20.00. Musical 'La máquina del tiempo', ballet con diez personas en la plaza de España.

21.00. Fiesta con varios pinchadiscos en la placeta San Francisco.

22.30. Carrera de sacos con la cuadrilla El Grado en la calle Reina Juana, amenizada por la charanga de Makoki.

23.30. Fuegos artificiales desde las eras de San Martín por Pirotecnia Mediterránea.

23.45. Concierto del grupo Kanela y Kanu en la plaza de España.

Con la necesidad de buscar la sombra bajo el amparo de las torres de la colegiata de San Miguel debido a otra mañana azotada por la ola de calor, cientos de personas acudieron a la plaza de España sobre las 11.30 de la mañana para presenciar y compartir la puesta del pañuelillo rojo a todos los niños nacidos en 2024, acto con el que el Ayuntamiento hace oficial la transmisión del legado festivo y alfareño. Fueron 85 niños empadronados en Alfaro y 25 que, aunque residen en otras localidades, mantienen gracias a sus padres, abuelos y familia el vínculo. Les hacen sentir y se sentirán alfareños.

Fue el acto central del día dedicado al niño en las fiestas patronales alfareñas, siempre en la segunda jornada para que los herederos de la tradición la sientan desde el primer momento. «Un chiquillo es una alegría en casa, en las familias y nos libran de malos momentos –aplaudió en sus palabras la alcaldesa, Yolanda Preciado, dando la bienvenida a todos al acto–. Son el futuro de nuestro pueblo y La Rioja». En sus manos, en las del resto de concejales de la Corporación y en la de los pregoneros Nacho García y Javi Vidorreta –recordemos que Unai Orradre se encuentra en Austria para participar en el premio de Moto2– estuvo la colocación de todos los pañuelos. Finalizada la labor, toda la quinta junto a sus familias se tomó una fotografía en la Lonja.

Si el día era de ellos, los actos también. El centro de la plaza de España se había convertido en un pequeño coso taurino. Estaba preparado para el encierro de toros hinchables, una actividad que de unos años a esta parte se ha convertido en punto de encuentro y disfrute de decenas de familias. Los niños prepararon su periódico para el cántico y para tener su distancia de protección, buscaron guarda en los patronos y se lanzaron a la carrera por las calles del centro bajo las imponentes astas de los toros hinchables. Carreras en familia, risas de la mano de papás y mamás, los abuelos dejando constancia en fotografías...

Y mucho menos peligroso que el de la mañana, al que, por supuesto, los peques de la casa también habían acudido.

Porque tras la intensidad y ambiente callejero de la jornada inicial, las fiestas se adentraban ayer en la agenda habitual del programa. Fue tras una noche en la que los pinchadiscos pusieron a bailar con ritmos urbanos y electrónicos a los cientos que llenaron la placeta de San Francisco. Y también se llenó la plaza de España con las rancheras y mexicanas de Puro Relajo, que se ganó al público desde la primera canción hasta la conga final. Una larga noche en la que Policía Local y Guardia Civil desplegaron un importante dispositivo para evitar robos y peleas, teniendo que parar alguna.

En el amanecer, cumpliendo la tradición, la rondalla Monte Yerga entonó a pleno pulmón canciones de siempre en su paseo por las calles.

Y el viernes despertó con las dianas de la charanga La Veleta y los cohetes que llamaban a acudir al primer encierro, como bien siguieron los pequeños de la casa. Fue la primera carrera de toros, con dos pasadas, ambas con la manada separada y con algún toro mirando a ambos márgenes. Aunque con menos corredores que en otras ocasiones, con carreras vistosas.

El riesgo continuó después en la plaza de toros, que vivió la primera 'prueba', un espectáculo de recortes con las siempre saltarinas vacas de la ganadería Arriazu. Hubo unos cuantos sustos.

Y, dentro de los actos por el centenario del coso, también homenaje: en la primera mañana, a las ganaderías locales del Piteo, Mataperros, Luis 'el Forrao' y la actual Toropasión y a los torileros Blas, Toni y Ángel, que continuaron la tradición de su padre, Blas Pérez.

Las carreras siguieron con el encierro de toros hinchables. Y, por igual, delante de los cabezudos en el paseo junto a los gigantes. Entre tanto, a reponer energías con la degustación de la Asociación para la Demencia de Alzheimer de Alfaro. Fue una de las tres citas solidarias de la mañana, junto a la cuestación de la AECC y el mercadillo de la Asociación Íker.

También invitó a reponer fuerzas la degustación de tortillas como apertura del vermú. Era el camino hacia comidas en cuadrillas, vermús largos, algunos refrescados con la iniciativa popular del 'birra crucis'... y la primera cita con Gorgorito en el Paseo La Florida, que mandaban los niños. Y la música, con jotas al atardecer y la fiesta con Star Ways rozando la medianoche.