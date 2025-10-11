Santo Domingo recordará al primer 'maestro de sordos' Fray Vicente de Santo Domingo coincidió en el monasterio Nuestra Señora de La Estrella, en San Asensio, con Navarrete El Mudo, a quien instruyó

María Caro Sábado, 11 de octubre 2025, 10:18 Comenta Compartir

Fray Vicente de Santo Domingo era hijo de Juan de Zaldo y de Catalina Sagreso. Domingo de Zaldo, como se llamaba, nació en 1525, en Santo Domingo de la Calzada. Su nombre no es muy conocido, a pesar de que dejó un legado realmente importante. Este fraile jerónimo, que también fue pintor, es el primer maestro de sordos del mundo.

Fray Vicente de Santo Domingo, como pasó a conocerse tras ingresar en el Monasterio de Jerónimos de Nuestra Señora de la Estrella en San Asensio, coincidió con un gran discípulo, Juan Fernández de Navarrete, a quien enseñó a escribir, leer, a contar e, incluso, a pronunciar algunas palabras simples. Una instrucción basada en «señas ciertas y buenas demostraciones», como se recoge en escritos.

Fernández de Navarrete, nacido en 1526, perdió la audición a los dos años y medio debido a una enfermedad. Ante la destreza artística mostrada, su familia lo confió al cuidado del fraile Vicente de Santo Domingo, quien, además de desempeñar funciones en la hospedería, poseía conocimientos en pintura.

Pero la instrucción no se limitó a las artes plásticas, ya que el fraile de origen calceatense le enseñó también a escribir, leer, contar e incluso a articular palabras sencillas.

Al observar los progresos de Fernández de Navarrete, fray Vicente propuso a la familia la conveniencia de enviarlo a Italia para perfeccionar allí su formación pictórica, recomendación que fue aceptada.

Por tanto, según la cronología, se considera a fray Vicente de Santo Domingo como el primer maestro español de sordos documentado, dado que su labor fue previa a la de fray Pedro Ponce de León.

Con el objetivo de conocer la figura del maestro, Santo Domingo de la Calzada ha organizado la I Gala Fray Vicente de Santo Domingo, que se celebrará el próximo martes 14 de octubre a partir de las 12.30 horas y tendrá una duración de una hora.

«Queremos reivindicar la figura de este gran desconocido, estudiar y, en su caso, reclamar que en Santo Domingo contamos con el primer maestro de sordos y poner en valor su legado», explicó el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, quien explicó que la gala nace con vocación de continuidad, «porque nos permite mostrar la importancia de la comunicación en todas sus formas, así como sensibilizar, concienciar y fomentar la inclusión entre los más pequeños y en toda la sociedad calceatense y riojana».

En esta primera edición participarán miembros de la Asociación de Personas Sordas de La Rioja; el párroco de Santo Domingo, Francisco José Suárez, y los colegios e institutos de Santo Domingo: Beato Jerónimo Hermosilla, Sagrados Corazones, IES Valle del Oja y colegio Menesiano. Todos ellos recibirán un diploma de Embajador de la Inclusión.

Además, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada entregará el I Trofeo Fray Vicente de Santo Domingo a una persona, entidad o colectivo que destaca por ayudar a las personas sordas, con capacidades diferentes o que ayudan y fomentan la inclusión. «Creemos que es la mejor manera de recordar, homenajear y dar las gracias a Domingo de Zaldo y a quien lo reciba cada año», señaló la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santo Domingo, Mercedes García.

Según la Asociación de Personas Sordas de La Rioja, en nuestra región hay 3.895 personas sordas con certificado de discapacidad, 65 personas sordociegas y alrededor de 500 signantes» (que se comunican utilizando una lengua de signos).

Reporta un error