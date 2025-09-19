Hermosilla despeja el cielo para complacer a los calceatenses

Laura Lezana Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

La lluvia casi hizo de las suyas en la mañana de ayer donde, para sorpresa de algunos, cayeron las primeras gotas pasadas las 10.30 horas.

Fue justo durante el homenaje a Hermosilla cuando muchos se temieron lo peor, sin embargo, fue breve y se pudo colocar en el monumento la ofrenda de una corona de laurel para después ir a la catedral y presenciar la misa presidida por Santos Montoya, obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

A su conclusión, llegó el esperado momento de la salida de San Jerónimo Hermosilla, hijo predilecto de la ciudad. Entonces, con la figura a las puertas de la catedral, la banda municipal de música hizo sonar el himno a Hermosilla, que muchos acompañaron, y la lluvia regresó.

El gaitero Enrique Cerezo y Charo Herrera dedicaron unas jotas a la imagen de Hermosilla durante su procesión

Los danzadores y los gaiteros no cesaron en su labor y siguieron entreteniendo a los cientos de vecinos y visitantes que ocupaban la plaza del Santo, quienes se preguntaban si finalmente se iba a realizar la procesión.

Tras unos instantes de duda, el párroco lo tuvo claro: se realiza. Y no estaba equivocado, unos minutos después de que Hermosilla comenzara a recorrer las calles de la localidad, la lluvia se interrumpió y dio paso a la esperada celebración.

Así, el gaitero Enrique Cerezo pudo interpretar, como cada año, la jota a Hermosilla que hizo silenciar a todos los presentes para poder escuchar sus palabras. Y a las puertas de la catedral fue el turno de Charo Herrera, quien también quiso dedicar alguna canción a la imagen del mártir.

De vuelta al interior, Hermosilla fue devuelto a su posición, junto a Santo Domingo y a la Virgen de la Plaza, y la catedral retumbó bajo su himno.

De esta manera, concluyó la mañana de la última jornada, dedicada íntegramente a Jerónimo . Por la tarde, finalizados ya los actos religiosos, se procedió a la degustación de vino, chorizo y pan organizado por la Asociación de Residentes del Casco Antiguo.

Fue un espectáculo de luces, con la traca de fin de fiestas y el castillo de fuegos artificiales, como se despidió finalmente a estas jornadas festivas que comenzaron el pasado miércoles y que sirven también para despedir el verano e iniciar el contador a cero para esperar las fiestas de mayo.

Santo Domingo de la Calzada