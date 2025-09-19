Hermosilla despeja el cielo para complacer a los calceatenses

Santo Domingo de la CalzadaHermosilla despeja el cielo para complacer a los calceatenses
La procesión se vio afectada por la lluvia al inicio de su recorrido pero pudo realizarse con normalidad
Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:45
La lluvia casi hizo de las suyas en la mañana de ayer donde, para sorpresa de algunos, cayeron las primeras gotas pasadas las 10.30 horas.
Fue justo durante el homenaje a Hermosilla cuando muchos se temieron lo peor, sin embargo, fue breve y se pudo colocar en el monumento la ofrenda de una corona de laurel para después ir a la catedral y presenciar la misa presidida por Santos Montoya, obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.
A su conclusión, llegó el esperado momento de la salida de San Jerónimo Hermosilla, hijo predilecto de la ciudad. Entonces, con la figura a las puertas de la catedral, la banda municipal de música hizo sonar el himno a Hermosilla, que muchos acompañaron, y la lluvia regresó.
El gaitero Enrique Cerezo y Charo Herrera dedicaron unas jotas a la imagen de Hermosilla durante su procesión
Los danzadores y los gaiteros no cesaron en su labor y siguieron entreteniendo a los cientos de vecinos y visitantes que ocupaban la plaza del Santo, quienes se preguntaban si finalmente se iba a realizar la procesión.
Tras unos instantes de duda, el párroco lo tuvo claro: se realiza. Y no estaba equivocado, unos minutos después de que Hermosilla comenzara a recorrer las calles de la localidad, la lluvia se interrumpió y dio paso a la esperada celebración.
Así, el gaitero Enrique Cerezo pudo interpretar, como cada año, la jota a Hermosilla que hizo silenciar a todos los presentes para poder escuchar sus palabras. Y a las puertas de la catedral fue el turno de Charo Herrera, quien también quiso dedicar alguna canción a la imagen del mártir.
De vuelta al interior, Hermosilla fue devuelto a su posición, junto a Santo Domingo y a la Virgen de la Plaza, y la catedral retumbó bajo su himno.
De esta manera, concluyó la mañana de la última jornada, dedicada íntegramente a Jerónimo . Por la tarde, finalizados ya los actos religiosos, se procedió a la degustación de vino, chorizo y pan organizado por la Asociación de Residentes del Casco Antiguo.
Fue un espectáculo de luces, con la traca de fin de fiestas y el castillo de fuegos artificiales, como se despidió finalmente a estas jornadas festivas que comenzaron el pasado miércoles y que sirven también para despedir el verano e iniciar el contador a cero para esperar las fiestas de mayo.
